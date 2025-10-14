मनोरंजन

Anshula Kapoor : सगाई के बाद बदला अंशुला कपूर का नजरिया, अब कमियों पर नहीं खुशियों पर जाता है ध्यान

Oct 14, 2025, 04:47 AM
मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर इन दिनों अपनी सगाई की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। सोमवार को अंशुला ने सोशल मीडिया के माध्यम से जीवन के बदलाव और आत्म-प्रेम की यात्रा को बेहद खूबसूरती से व्यक्त किया।

अंशुला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "पहले जब मैं इन तस्वीरों को देखती थी तो मेरा ध्यान सिर्फ अपनी कमियों पर जाता था।"

अंशुला ने बताया कि वह अपने पैरों की त्वचा पर गड्ढों, बाहों की ढीली चमड़ी और आंखों के आसपास की झुर्रियों को देखकर बहुत परेशान हो जाती थी। ये वो सब थे, जो उन्हें लंबे समय तक परेशान करते रहते थे, लेकिन अब वही तस्वीरें देखकर उन्हें कुछ और नजर आता है—वो पल जब वह दिल से खुश थीं, हंस रही थीं और जिंदगी को जी रही थीं।

उन्होंने आगे लिखा, "समय सब कुछ बदल देता है। वक्त के साथ हमें एहसास होता है कि जिन कमियों को हम लेकर परेशान रहते हैं, वे दूसरों के लिए कोई मायने नहीं रखतीं। हमारा शरीर सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, बल्कि यह हर दिन हमारे लिए अनगिनत काम करता है।"

उन्होंने कहा कि हर तस्वीर में परफेक्ट दिखना जरूरी नहीं है। तस्वीरें हमें उन पलों की याद दिलाती हैं जब हम खुश थे और यह बताती हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।

बता दें अंशुला ने मुंबई के इकोल मोंडियाल वर्ल्ड स्कूल से स्कूलिंग की। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के बार्नार्ड कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसी के साथ ही अंशुला गूगल की कर्मचारी और ऋतिक रोशन की कंपनी एचआरएक्स में बतौर ऑपरेशन मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। इससे पहले वह 'द ट्रेटर्स' रियलिटी शो में नजर आई थीं।

अभी हाल ही में अंशुला की सगाई रोहन ठक्कर के साथ हुई है।

 

 

