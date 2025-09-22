Arjun Bijlani Rise and Fall : जनता के वोट से बचे अर्जुन बिजलानी, 'राइज एंड फॉल' में बाली और आकृति के साथ भिड़े

मुंबई: कंटेस्टेंट अर्जुन बिजलानी रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' से बाहर होने से बच गए हैं। उन्हें जनता के वोट ने बचा लिया। इसके लेटेस्ट प्रोमो वीडियो में अर्जुन का आक्रामक रुख देखने को मिला और वे बाली और आकृति के साथ भिड़ते दिखाई दिए।

नॉमिनेशन से सुरक्षित होने के बाद, अर्जुन बिजलानी और बाली के बीच बहस होती है, जहां अर्जुन बाली से कहते हैं कि उन्हें बाली की गेम ठीक नहीं लग रही है। इस पर बाली ने जवाब में कहा, "मैं कौन सी गेम खेल रहा हूं? मुझे किसकी तरफ रहना है, यह मेरा फैसला है और मैं अपनी गेम ही खेलूंगा।"

जब उनकी बहस तेज होने लगी, तो अर्जुन ने कहा, "मैं तो आराम से बात कर रहा था, तुम क्यों चिल्ला रहे हो?" इसके बाद आकृति को बीच में आकर दखल देना पड़ता है।

आकृति ने अर्जुन से कहा, "बस अपनी गलती मानना सीखो। तुम एक अच्छा काम करके चार बातें गिना देते हो।"

उनकी बहस और ज्यादा बढ़ गई और इसी दौरान आकृति ने अर्जुन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, आकृति ने विवाद में अर्जुन की पत्नी पर भी टिप्पणी की।

इसके बाद अर्जुन गुस्से में आकर कहते हैं, "बस बहुत हुआ। मेरी बीवी को इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है।" यह कहकर वे गुस्से में कमरे से बाहर चले जाते हैं।

अर्जुन बिजलानी इससे पहले वाले एपिसोड में कंटेस्टेंट कुब्रा सैत से भिड़ते दिखाई दिए थे। उस दौरान भी कुब्रा ने कहा था कि अर्जुन अपनी बात तो सुना देते हैं, लेकिन वह दूसरों की बात नहीं सुनते। इसके बाद दोनों में जमकर बहस हुई थी।

इस शो में कंटेस्टेंट्स को 'रूलर्स' और 'वर्कर्स' के रूप में विभाजित किया गया है।

शो में फिलहाल बाली, अहाना कुमरा, कुब्रा सैत, अनाया बांगर, आरुष भोला और आकृति नेगी वर्कर्स के रूप में दिख रहे हैं, जबकि अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण, अहाना कुमरा, कीकू शारदा, नयनदीप रक्षित और अरबाज पटेल रूलर बने हुए हैं।

यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम हो रहा है। इसे सोनी टीवी चैनल पर रात को 10:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है।