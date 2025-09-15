मनोरंजन

Arjun Bijlani Show : ‘राइज एंड फॉल’ कंटेस्टेंट अर्जुन बिजलानी को मिस कर रही हैं पत्नी नेहा स्वामी, शेयर की भावुक पोस्ट

नेहा स्वामी बोलीं- अर्जुन बिजलानी के बिना घर सूना लगता है
Sep 15, 2025, 06:49 PM
मुंबई: टीवी अभिनेता अर्जुन बिजलानी इन दिनों रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर उन्हें कंटेस्टेंट पवन सिंह ने मात देते हुए उनसे रूलर की गद्दी छीन ली है।

वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी नेहा स्वामी उन्हें बहुत मिस कर रही हैं। उन्हें याद करते हुए नेहा ने एक भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पोस्ट में नेहा ने अर्जुन के साथ अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं।

इस पोस्ट को शेयर करते हुए नेहा ने लिखा, "13 दिन हो गए हैं जब से मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। 13 दिन तुमसे बात किए बिना, तुम्हें अपने करीब महसूस किए बिना, और मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूं ये शब्दों में बयां नहीं कर सकती।"

उन्होंने आगे लिखा, "मैं बस तुम्हें पकड़ना चाहती हूं, तुम्हारी आंखों में देखना चाहती हूं, और खुद को तुम्हारी बाहों में समेटना चाहती हूं। भले ही मैं तुम्हें शो में देख रही हूं, पर अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारे बिना घर सूना-सूना सा लगता है। मैं चाहती हूं कि तुम जान लो... मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तुम शो में बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम्हारा हौसला, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा दिल... सब कुछ बहुत खूबसूरत है।”

पोस्ट के अंत में उन्होंने अर्जुन को ढेर सारा प्यार भेजा है और कहा कि वे उनके इंतजार में बैठी हैं। बता दें कि नेहा स्वामी और अर्जुन बिजलानी की शादी को 10 साल से अधिक का समय हो गया है। दोनों एक-दूसरे को 18 सालों से जानते हैं और एक-दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम अयान है।

नेहा और अर्जुन कॉलेज के दिनों में एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे। अर्जुन ने हमेशा अपनी सफलता का श्रेय नेहा को दिया है और उन्हें अपना सहारा और ताकत बताया है।

शो की बात करें तो 'राइज एंड फॉल’ को बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं, जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम हो रहा है। इसे सोनी टीवी चैनल पर रात को 10:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है।

 

