मनोरंजन

Arbaaz Khan Daughter : शबाना आजमी ने अरबाज खान को बेटी के जन्म पर दी बधाई, कहा- अब ये तुम्हें नचाएगी

अरबाज खान बने पिता, शबाना आजमी ने दी बेटी सिपारा के जन्म पर बधाई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 18, 2025, 02:45 PM
शबाना आजमी ने अरबाज खान को बेटी के जन्म पर दी बधाई, कहा- अब ये तुम्हें नचाएगी

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता अरबाज खान हाल ही में बेटी के पिता बने हैं, जिसका नाम सिपारा रखा गया है। इस खुशी के मौके पर दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी ने अरबाज को बधाई दी।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें अभिनेता केक काट रहे हैं। शबाना ने तस्वीर को पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "अरबाज खान, बेटी सिपारा के जन्म पर ढेर सारी बधाई! सावधान रहना, ये छोटी परी तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगी, क्योंकि बेटी का हक ही यही है।"

बता दें कि अभिनेता अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा ने 5 अक्टूबर को बेटी सिपारा को जन्म दिया था। प्रेग्नेंसी की घोषणा अभिनेता ने एक इंटरव्यू के दौरान की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि शूरा प्रेग्नेंट हैं और वह इस नए सफर को लेकर उत्साहित होने के साथ-साथ थोड़े नर्वस भी हैं। अरबाज ने यह भी कहा था कि वह अपने बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

अरबाज खान की यह दूसरी शादी है। उन्होंने पहली शादी 1998 में अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा से की थी, लेकिन 2017 में दोनों का तलाक हो गया। मलाइका और अरबाज का एक बेटा है, जिसका नाम अरहान खान है। तलाक के बाद अरबाज का नाम मॉडल-अभिनेत्री जॉर्जिया एंड्रियानी के साथ जुड़ा, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। इसके बाद 2023 में अरबाज ने शूरा खान से गुपचुप तरीके से शादी की। यह शादी उनकी बहन अर्पिता खान के घर में हुई थी, जिसमें करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल थे। इस समारोह में अभिनेत्री रवीना टंडन भी मौजूद थीं।

अरबाज और शूरा का रिश्ता हमेशा से चर्चा में रहा, क्योंकि दोनों ने अपने अफेयर को बेहद निजी रखा था। अब सिपारा के जन्म के साथ अरबाज का परिवार पूरा हो गया है।

अभिनेत्री शबाना आजमी के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर सीरीज डब्बा कार्टेल में नजर आई थीं। इसका प्रीमियर 28 फरवरी को हुआ था। सीरीज को हितेश भाटिया ने निर्देशित किया था। इसमें अभिनेत्री के साथ अंजलि आनंद, ज्योतिका, साई ताम्हणकर, शालिनी पांडे, जीशु सेनगुप्ता, लिलेट दुबे, भूपेंद्र जादावत और गजराज राव जैसे शानदार स्टार्स शामिल थे।

 

 

Shura KhanArbaaz KhanCelebrity BabyKhan FamilyShabana AzmiSipara Khanbollywood news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...