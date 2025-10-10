मनोरंजन

अरविंद अकेला कल्लू ने शेयर किया 'दिले में बाडू' गाने पर स्पेशल वीडियो

Oct 10, 2025, 02:31 PM

मुंबई, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता और गायक अरविंद अकेला कल्लू ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया।

उन्होंने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे ज्योती पासवान के साथ अपने गाने 'दिल में बाडू' पर डांस करते नजर आ रहे हैं।

अरविंद ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "करवा चौथ स्पेशल सॉन्ग ए धनिया तू त 'दिले में बाडू'"

अभिनेता की इस रील पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं। फैंस उनके लुक और अदाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

गौरतलब है कि 'दिले में बाडू' गाना हाल ही में यूट्यूब पर रिलीज हुआ था, जिसमें अरविंद और खुशी तिवारी की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है। वीडियो में खुशी तिवारी उनकी पत्नी का किरदार निभा रही हैं और दोनों के बीच की प्यारी केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। गाने के वीडियो में पति-पत्नी के बीच का इमोशनल और रोमांटिक रिश्ता बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है।

गाने की बात करें तो इसे अरविंद अकेला कल्लू और मशहूर भोजपुरी गायिका शिल्पी राज ने अपनी मधुर आवाज में गाया है। गाने के बोल मशहूर गीतकार आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं। संगीत की कमान प्रियांशु सिंह ने संभाली है। यह गाना कल्लू म्यूजिक बैनर के तले रिलीज किया गया है। गाने के बोल और इसके वीडियो में भोजपुरी संस्कृति की झलक साफ नजर आती है।

अरविंद अकेला कल्लू भोजपुरी सिनेमा के उन सितारों में से हैं, जिन्होंने अपनी गायकी और अभिनय से लाखों दिल जीते हैं। उनके करियर की शुरुआत गाने 'बोलता मुरगवा कुकड्डू कू' से हुई, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। इसके बाद फिल्म 'दिल भईल दीवाना' से उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। अरविंद ने कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, और उनके गाने यूट्यूब पर हमेशा ट्रेंड करते हैं। 'दिल में बाडू' के साथ एक बार फिर ये साबित कर दिया है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

