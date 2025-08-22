अरविंद अकेला 'कल्लू' का नया गाना जल्द होगा रिलीज, टीजर हुआ जारी

मुंबई, 21 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी फिल्मों के स्टार एक्टर और गायक अरविंद अकेला के गाने 'कजरा कमर में' गुरुवार को सामने आया।

मेकर्स ने टीजर को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "कल सुबह आदिशक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे। अरविंद अकेला कल्लू।"

पंकज सोनी के निर्देशन में बने इस गाने को सिंगर अरविंद अकेला कल्लू और शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है। वहीं, गाने के बोल यादव लल्लू ने लिखे हैं और श्याम सुंदर ने इसे संगीतबद्ध किया है।

आदिशक्ति फिल्म्स के बैनर तले गाने की एडिटिंग रविशेखर राज ने की है और कोरियोग्राफी मोनू श्रीवास्तव ने की है। वहीं, मनोज मिश्रा ने इसे प्रोड्यूस किया है।

अरविंद ने कम उम्र से ही गायकी शुरू कर दी थी। उनका पहला एल्बम 'गवनवा कहिया ले जईबा' 2014 में रिलीज हुआ था। हालांकि, उन्हें असली पहचान 2015 में अपने गाने 'मुर्गा बेचैन बाटे' से मिली, जिसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया था। गायन में सफलता मिलने के बाद उन्होंने अभिनय में भी हाथ आजमाया, जिनमें उनकी फिल्म 'कलुआ करोड़पति' (2016), 'कलुआ बड़ा सतावेला' (2016), 'बलमा बिहार वाला 2' (2016), 'स्वर्ग' (2017), 'सईयां सुपरस्टार' (2017), 'आवारा बलम' (2018), और 'सरकाई लो खटिया जाड़ा लागे' (2018) शामिल हैं।

अरविंद ने 26 जनवरी 2023 को बनारस में शिवानी संग सात फेरे लिए। बिहार के बक्सर के रहने वाले कल्लू की शादी में दिनेश लाल यादव निरहुआ से लेकर अंकुश राजा पहुंचे थे।

वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में जलवा रिलीज हो चुकी है, जिसमें उनके साथ ऋतु सिंह और श्रुति राव मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसके अलावा, 'मंगल राशि' और 'मेरे जीवन साथी' जैसी फिल्में भी रिलीज हो चुकी हैं।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी