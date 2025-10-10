मनोरंजन

अरविंद अकेला कल्लू की ‘मेहमान’ का नया गाना 'नजरिया के बान' जल्द होगा रिलीज

Oct 10, 2025, 02:31 PM

मुंबई, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा के चर्चित अभिनेता और गायक अरविंद अकेला कल्लू की आगामी फिल्म 'मेहमान' का नया गाना 'नजरिया के बान' जल्द ही रिलीज होने वाला है। मेकर्स ने शुक्रवार को गाने के पोस्टर शेयर कर रिलीज की जानकारी दी।

अरविंद ने गाने का पोस्टर इंस्टाग्राम पर रिलीज किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "फिल्म 'मेहमान' का नया गाना 'नजरिया के बान' कल सुबह 6 बजकर 3 मिनट पर रिलीज होगा।

फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ दर्शना बनिक और पूजा ठाकुर लीड रोल में नजर आ रही हैं। फिल्म का निर्देशन लाल बाबू पंडित ने किया है। इसमें अरविंद, दर्शना और पूजा के अलावा संजय पांडे, समर्थ चतुर्वेदी, विनोद मिश्रा, श्रद्धा नवल, रामसुजान सिंह, बीना पांडे, संजीव मिश्रा, सोनू पांडे, स्वास्तिका, अनु पांडे और रिंकू आयुषी जैसे मंझे हुए कलाकार अहम किरदारों में दिखेंगे।

मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही एसआरके म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया है।

'मेहमान' का टाइटल इस फिल्म में 'दामाद' को दर्शाता है, और कहानी इसी किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है। कहानी एक ऐसे युवक की है, जिसकी शादी बार-बार रुक जाती है। आखिरकार उसकी शादी तो हो जाती है, लेकिन विदाई छह महीने बाद तय होती है। इस दौरान ससुराल वालों को एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है, जिससे कहानी में नया मोड़ आता है।

‘मेहमान’ के निर्माता रोशन सिंह और सह-निर्माता शर्मिला आर. सिंह हैं। ट्रेलर में कहानी की झलक और कलाकारों की शानदार अदाकारी देख दर्शक बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म भोजपुरी सिनेमा के प्रशंसकों के लिए एक मनोरंजक और भावनात्मक अनुभव लेकर आएगी।

करियर की बात करें, तो उनके कई प्रोजेक्ट रिलीज होने के लिए लाइन पर लगे हुए हैं। उनकी अपकमिंग रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'जलवा' का ट्रेलर भी जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

