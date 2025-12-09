अरिजीत सिंह का नया रोमांटिक ट्रैक 'फितरतें' रिलीज, गाने में दिखी प्यार, तड़प और उम्मीद की झलक

मुंबई, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। संगीत की दुनिया में अरिजीत सिंह वह नाम है, जिसकी आवाज लोगों के दिलों तक सीधे पहुंचती है। चाहे दर्द भरा गीत हो या रोमांटिक, वह हर गाने में ऐसी गहराई जोड़ देते हैं, जो सुनने वाले को अपनी दुनिया में खींच लेती है। इसी वजह से उनकी हर नई रिलीज को लेकर दर्शकों में अलग ही उत्सुकता रहती है। इसी कड़ी में अरिजीत सिंह का नया रोमांटिक ट्रैक 'फितरतें' रिलीज हो गया है।

यह गाना रिलीज होते ही लोगों का ध्यान खींच रहा है।

'फितरतें' को मंगलवार को टाइम्स म्यूजिक ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया। गाने की कंपोजिशन रौनक फुकन ने संभाली है, जबकि इसके बोल सैयद आमिर हुसैन और सोहम मजूमदार ने लिखे हैं। दोनों ने मिलकर ऐसे शब्दों का ताना-बाना बुना है, जो प्यार, तड़प और उम्मीद को सहज तरीके से व्यक्त करते हैं।

गाने के वीडियो में सनम जौहर और कनिष्का कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं।

अभिनेता सनम जौहर ने इस गाने का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, ''अरिजीत सिंह का गाना करना हर किसी कलाकार के लिए एक बड़ा मौका होता है। उनकी आवाज साधारण से साधारण भावना को भी बेहद खास और यादगार बना देती है। 'फितरतें' पूरी तरह रोमांस पर आधारित गाना है और जब इसे अरिजीत जैसे गायक गाते हैं, तो इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। मैं टाइम्स म्यूजिक के साथ दोबारा काम करने को लेकर भी उत्साहित हूं।''

वहीं अभिनेत्री कनिष्का कपूर भी इस गाने को लेकर उतनी ही भावनात्मक नजर आईं। उन्होंने कहा, ''जब मैंने पहली बार यह गाना सुना, उसी समय समझ गई कि यह गाना दिल को छू लेने वाला बनने वाला है। अरिजीत की आवाज में एक नरमी है, जो कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। 'फितरतें' की शूटिंग का अनुभव बेहद प्यारा था। उम्मीद है कि दर्शक भी इस गाने को उतना ही महसूस करेंगे जितना हमने किया।''

गाने के रिलीज के बीच अरिजीत सिंह पहले से ही सुर्खियों में थे, क्योंकि हाल ही में उन्होंने ए.आर. रहमान और इरशाद कामिल के साथ मिलकर फिल्म 'तेरे इश्क में' का टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड किया था।

धनुष और कृति सैनन अभिनीत इस फिल्म का निर्देशन आनंद एल. राय ने किया, और यह फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई।

--आईएएनएस

पीके/एएस