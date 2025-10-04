अर्जुन बिजलानी ने आकृति नेगी पर लगाया 'विक्टिम कार्ड' खेलने का आरोप, बोले- मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं

मुंबई, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के लेटेस्ट एपिसोड में एक बड़ा विवाद देखने को मिला, जिसमें अर्जुन बिजलानी और आकृति नेगी के बीच जमकर बहस हुई। यह बहस तब शुरू हुई जब आकृति ने अल्टीमेट रूलर अर्जुन से पिच करने से साफ मना कर दिया। इस बात ने काफी हलचल मचा दी और कई लोग इस मुद्दे पर अपनी राय देने लगे।

अशनीर ने अर्जुन से सवाल किया कि उन्होंने आकृति को बेसमेंट में क्यों भेजा, जबकि वाइल्डकार्ड मनीषा भी थी। अर्जुन ने साफ किया कि उनका मकसद असल में अरबाज को नीचे भेजना था, न कि आकृति को। लेकिन आकृति की तरफ से पिच करने से मना करने के कारण अर्जुन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा और उन्हें आकृति को बेसमेंट में भेजना पड़ा। इस वजह से टावर में माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया।

आकृति ने अपनी बात रखते हुए कहा, "जैसे कि अर्जुन सर ने बोला था कि आप मेंटली वीक हो, तो कहीं न कहीं मैं उनको बताऊंगी कि मैं मेंटली वीक नहीं थी उस वक्त। मैं इमोशनली काफी ज्यादा वीक हो गई थी ऊपर और मुझे काफी ज्यादा अकेला भी लग रहा था।"

आकृति की बात सुनकर अर्जुन ने जवाब दिया और कहा, ''ये अकेला मत बोला करो यार। तुम खुद अकेली बैठती हो ऊपर। हम ये ब्लेम और विक्टिम कार्ड और नहीं लेंगे।''

इस बीच, झगड़ा इतना बढ़ गया कि आकृति गुस्से में स्टेज छोड़कर चली जाती है। अर्जुन ने इस बात को लेकर गुस्सा जाहिर किया और कहा, "सर, ये क्या बिहेवियर है? इसी वजह से वह बेसमेंट में हैं और हो सकता है कि वह शो से भी बाहर हो जाएं।"

उन्होंने आकृति पर हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''वह हर टाइम विक्टिम कार्ड खेलती है। मैं यहां काम करके बैठा हूं, फालतू का सहने वाला नहीं हूं।''

इस बीच कुब्रा बीच में आकर अर्जुन से भिड़ जाती है और कहती है, ''आप भी तो गाली देते हो, जो सही नहीं है।'' इस पर अर्जुन जवाब देते हैं, ''तुमने मुझे गाली दी, इसलिए तुम्हें लौटाई गई। सबने देखा किसने किसको दी, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, तो जाओ तुम ही अपने दोस्त को समझाओ।''

इस पूरे विवाद को देखते हुए अशनीर ने सभी को शांत करते हुए कहा, ''यह एक टफ गेम है। हम समझते हैं कि ये रिएक्शन आपके हो सकते हैं।"

'राइज एंड फॉल' शो को अमेजन एमएक्स प्लेयर और सोनी एंटरटेनमेंट टेलिविजन पर देखा जा सकता है।

--आईएएनएस

पीके/डीएससी