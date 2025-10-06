अरबाज खान दूसरी बार बने पिता, शूरा खान ने बेटी को दिया जन्म : रिपोर्ट

मुंबई, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान एक बेटी के माता-पिता बन गए हैं। बताया जा रहा है कि 4 अक्टूबर को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती हुई शूरा ने 5 अक्टूबर को एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया।

हालांकि, अरबाज या शूरा खान ने अभी तक सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्टों ने खान परिवार के नए सदस्य के आने की पुष्टि की है।

इससे पहले अरबाज खान के भाई सोहेल खान का एक वीडियो रविवार को सामने आया था, जिसमें वह अस्पताल में अपने भाई से मिलने जाते दिखाई दे रहे थे। बताया जा रहा है कि अभी शूरा खान को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली है।

29 सितंबर को अरबाज खान के घर पर शूरा खान की गोद भराई का समारोह आयोजित किया गया था। इस खास समारोह में परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए, जिनमें भाई सलमान खान और सोहेल खान, सोहेल के बेटे निर्वाण खान, बहन अर्पिता खान और यूलिया वंतूर शामिल थे।

इस फंक्शन में अभिनेत्री निया शर्मा, जन्नत जुबैर और गौहर खान को भी देखा गया था। सोशल मीडिया पर शूरा खान की गोद भराई की तस्वीरें वायरल हुई थीं।

बता दें कि इस साल की शुरुआत से ही शूरा खान की प्रेग्नेंसी की खबरें आने लगी थीं। इस साल जून में अरबाज खान ने शूरा के गर्भवती होने की खबर की पुष्टि की थी।

अरबाज खान 25 साल बाद दूसरी बार पिता बने हैं। उन्हें अपनी पहली पत्नी मलाइका अरोड़ा से एक बेटा, अरहान खान है। बेटी के आने से खान परिवार की खुशी दोगुनी हो गई है, क्योंकि यह खान परिवार की पहली बेटी है।

बता दें कि अरबाज और शूरा की पहली मुलाकात फिल्म 'पटना शुक्ला' के सेट पर हुई थी, जहां शूरा एक मेकअप आर्टिस्ट थीं। इसके बाद वे एक-दूसरे को डेट करने लगे और दिसंबर 2023 में मुंबई में एक निजी समारोह में दोनों ने शादी कर ली। यह अरबाज की दूसरी शादी है।

इससे पहले उन्होंने अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा से शादी की थी। 2017 में अरबाज और मलाइका का तलाक हुआ था। अलग होने के बाद भी वह दोनों मिलकर अपने बेटे की परवरिश कर रहे हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम