AR Rahman Uff Ye Siyapa : ‘उफ्फ ये सियापा’ ने पूरा किया ए आर रहमान का 'सपना'

ए आर रहमान की म्यूजिकल फिल्म 'उफ्फ ये सियापा' 5 सितंबर 2025 को रिलीज
Sep 01, 2025, 07:22 PM
‘उफ्फ ये सियापा’ ने पूरा किया ए आर रहमान का 'सपना'

मुंबई: गायक-संगीतकार ए आर रहमान के लिए ‘उफ्फ ये सियापा’ किसी सपने के सच होने जैसा है। क्यों? उन्होंने इसकी वजह भी बताई। दरअसल, यह एक म्यूजिकल फिल्म है जिसके एक्टर्स खामोश रहते हैं!

ए आर रहमान ने हाल ही में आईएएनएस के साथ ‘उफ्फ ये सियापा’ के बारे में बात की। इस फिल्म को उन्होंने हर संगीतकार का सपना बताया है। उन्होंने अपने काम और फिल्म को बनाने से जुड़े अपने अनुभव को साझा किया।

रहमान ने आईएएनएस से कहा, "यह फिल्म मेरे पास लव रंजन साहब के जरिए आई। इसके बाद डायरेक्टर अशोक ने मुझे कहानी सुनाई। उन्हें इस पर बहुत विश्वास था, कहानी सुनते वक्त मुझे ये दिखाई दिया। इसके बाद मैंने इसके म्यूजिक के लिए कुछ रिकॉर्डेड आईडिया दिए। फिर फिल्म बनने के बाद मैंने इनके गाने के लिए म्यूजिक कंपोज किया।"

यह फिल्म दूसरी फिल्मों से अलग है, इसमें कोई डायलॉग नहीं है। इसे बनाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसका जवाब देते हुए ए आर रहमान ने कहा, "एक ऐसी फिल्म को करना जिसमें कोई डायलॉग ना हो और सिर्फ संगीत हो, यह हर संगीतकार का सपना होता है। तो मैंने इसके लिए तुरंत हां कर दिया। चलिए इसे करते हैं।"

अपने बिजी शेड्यूल पर बात करते हुए संगीतकार ने कहा, "दिन-रात काम करते रहना काफी थकाऊ होता है। किसी डायरेक्टर को कई ट्यून एक साथ भेजता हूं, जिनमें से कुछ सेलेक्ट हो जाती हैं, कुछ नहीं। ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही बार में कोई ट्यून चुन ली जाए।"

'उफ्फ ये सियापा' को लेकर उन्होंने कहा, "इसके म्यूजिक के लिए जब पूछा गया तो फिल्म का या थीम का कोई ब्रीफ नहीं दिया गया था। मतलब कुछ भी फिल्म के बारे में हिंट नहीं दिया गया था।"

मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान ने कहा कि इस फिल्म के म्यूजिक के लिए उन्होंने काफी प्रयोग किए हैं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म का संगीत बाकी फिल्मों से हटकर होगा।

‘उफ्फ ये सियापा’ में सोहम शाह और नुसरत भरूचा की जोड़ी दिखाई देगी। लव फिल्म्स के बैनर तले इसे बनाया गया है। लव रंजन और अंकुर गर्ग ने इसे प्रोड्यूस किया है। 5 सितंबर 2025 को ये सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

 

 

