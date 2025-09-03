AR Rahman New Movie: एआर रहमान ने फैसला लिया, अब काम से ज्यादा परिवार और नई चीजें सीखने पर देंगे ध्यान

मुंबई: ऑस्कर विजेता म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान की फिल्म ‘उफ्फ ये सियापा’ बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। यह फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है, इसका म्यूजिक उन्होंने ही कंपोज किया है। उन्होंने इसे हर म्यूजिक डायरेक्टर का सपना बताया है।

फिल्म के प्रमोशन के दौरान रहमान ने आईएएनएस को दिए खास इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने जीवन में एक फैसला लिया है, वह अब काम से ज्यादा परिवार और नई चीजें सीखने पर ध्यान देंगे।

दरअसल, एआर रहमान की कुछ समय पहले ही पत्नी सायरा बानो से अलगाव की खबरें आई थीं। दोनों का साथ तीन दशक तक रहा, लेकिन जैसे ही ये खबर आई तो उनके फैंस को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि इस बीच कपल के बीच कोई विवाद सुनने और देखने के लिए नहीं मिला था।

रहमान का कहना है कि वे दिन-रात काम में बिजी रहते थे, इसलिए परिवार और खुद पर अधिक ध्यान नहीं दे पाए। अब उन्होंने करियर में थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ने की बात कही है।

एआर रहमान ने आईएएनएस से कहा, "पहले मैं पागलों की तरह दिन-रात काम करता रहता था। कभी-कभी बहुत अधिक काम करने पर जिंदगी छूट जाती है। अब मैंने थोड़ा धीमा होने का फैसला किया है ताकि मैं जीवन का आनंद ले सकूं, नई चीजें सीख सकूं, और परिवार के साथ समय बिता सकूं।"

रहमान ने ‘उफ्फ ये सियापा’ फिल्म के म्यूजिक के लिए काफी प्रयोग किए हैं। उन्होंने बताया कि इस फिल्म का संगीत बाकी फिल्मों से हटकर होगा।

गायक-संगीतकार एआर रहमान की यह फिल्म म्यूजिक-बेस्ड है, जिसके एक्टर्स खामोश रहते हैं। यह फिल्म उन्हें मशहूर फिल्मकार 'लव रंजन' की वजह से मिली है।

‘उफ्फ ये सियापा’ में सोहम शाह और नुसरत भरूचा की जोड़ी दिखाई देगी। इसे लव फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है। इसे लव रंजन और अंकुर गर्ग ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म के डायरेक्टर जी. अशोक हैं।