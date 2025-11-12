अपारशक्ति खुराना को पसंद है शादी का मौसम, शेयर की खास तस्वीर

मुंबई, 11 नवंबर (आईएएनएस)। नवंबर का महीना आते ही हवा में हल्की-सी ठंडक महसूस होने लगती है और शादी का सीजन भी शुरू हो जाता है। यह मौसम न सिर्फ आम लोगों को लुभाता है, बल्कि मनोरंजन जगत में कई सितारे इसे पसंद करते हैं।

इसी कड़ी में मशहूर अभिनेता अपारशक्ति खुराना ने बताया कि उनका मनपसंद सीजन शादी का है।

अभिनेता ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर पोस्ट की। इसमें वे स्टाइलिश प्रिंटेड कुर्ते में नजर आ रहे हैं। कुर्ता अभिनेता पर इतना शानदार लग रहा है कि मानो वे किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

तस्वीर में उनका स्टाइल और मुस्कान साफ झलक रहा है।

अभिनेता ने तस्वीरें पोस्ट कर अपने मन की बात प्रशंसकों के साथ बयां की, जिसमें उन्होंने लिखा, "ना ही गर्मियां, ना ही सर्दियां। शादी का मौसम मेरा सबसे फेवरेट मौसम है।"

अभिनेता का यह मजेदार अंदाज यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट्स सेक्शन में कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ ने कमेंट करके पूछा कि क्या वे किसी शादी में जा रहे हैं?

अपारशक्ति खुराना अभिनेता और गायक दोनों हैं। उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन दर्शकों के बीच उन्हें पहचान आमिर खान की फिल्म दंगल से मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने बबीता और गीता के भाई का किरदार निभाया था। इसके बाद वे 'स्त्री', 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया', और 'पति पत्नी और वो' जैसी फिल्मों में नजर आए।

अभिनेता जल्द ही इम्तियाज अली की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'साइड हीरोज' में नजर आएंगे। इस फिल्म में वे अभिषेक बनर्जी और वरुण शर्मा के साथ नजर आएंगे। इस बात की घोषणा खुद इम्तियाज अली ने की थी।

