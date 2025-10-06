अपारशक्ति खुराना का नया गाना 'सुनदा रवां' रिलीज, बरखा सिंह के साथ दिखा रोमांस

मुंबई, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता और गायक अपारशक्ति खुराना का नया गाना 'सुनदा रवां' सोमवार को मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

प्यार, जज्बात और भावनाओं से भरपूर गाने को टिप्स म्यूजिक के बैनर तले लॉन्च किया गया है। मेकर्स ने इस गाने का वीडियो अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शेयर किया।

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "जब प्यार आसान होता है, तो ऐसा लगता है 'सुनदा रवां'। गाना अब रिलीज हो चुका है। आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं।"

इस गाने में अपारशक्ति खुराना ने अपनी मधुर आवाज दी है। 'सुनदा रवां' के बोल करण मल्होत्रा और अमर जलाल ने लिखे हैं। गाने का म्यूजिक प्रोडक्शन मीर देसाई ने किया है, जबकि करण मल्होत्रा ने इसे कंपोज किया है। यह गाना अपनी सादगी और भावनात्मक गहराई के लिए खास माना जा रहा है।

गाने के वीडियो में अपारशक्ति खुराना और अभिनेत्री बरखा सिंह रोमांस करते नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच की रोमांटिक केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आ रही है।

टिप्स म्यूजिक के इस प्रोजेक्ट को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। गाने की मेलोडी और अपारशक्ति की गायकी ने इसे एक यादगार ट्रैक बना दिया है। फैंस सोशल मीडिया पर गाने की तारीफ कर रहे हैं।

अपारशक्ति खुराना, जो अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस गाने के जरिए अपनी गायकी का एक और रंग दिखाया है। यह गाना उनके प्रशंसकों के लिए एक खास तोहफा है। आप भी इस गाने को यूट्यूब पर देख और सुन सकते हैं।

अभिनेता के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने अभिनय के साथ-साथ गायिकी और होस्टिंग में भी हाथ आजमाया है। उनके खुद के गाए हुए गानों में से 'कुडीये नि', 'जरूर', और 'होर कोई न' शामिल हैं। इसी के साथ ही अभिनेता की हालिया रिलीज फिल्में 'स्त्री 2' (2024) और 'बर्लिन' (2023) शामिल हैं, और 'जुबली' (2023) में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। वहीं, अपारशक्ति खुराना ने 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' (2020) और 'ड्रीम गर्ल 2' (2023) जैसी फिल्मों में भी काम किया है।

