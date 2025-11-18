अपारशक्ति खुराना: आवाज से श्रोताओं का दिल जीता फिर 'दंगल' से बॉलीवुड में जमाए पैर

मुंबई, 17 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और खास अंदाज से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। एक्टर अपारशक्ति खुराना उन्हीं में से एक है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी पहचान एक्टिंग या किसी फिल्म सेट से नहीं, बल्कि एक ऐसे मंच से हुई, जिसे लोग रोजाना अपने घरों, गाड़ियों और मोबाइल पर सुनते हैं, जहां आवाज ही असली पहचान होती है।

अपारशक्ति खुराना का जन्म 18 नवंबर 1987 को चंडीगढ़ में हुआ। उनका परिवार शिक्षा, कला और साहित्य से गहराई से जुड़ा था। पिता लेखक और ज्योतिषी थे। बड़े भाई आयुष्मान खुराना पहले ही थिएटर और टेलीविजन में कदम रख चुके थे, लेकिन अपारशक्ति का रास्ता थोड़ा अलग था। बचपन से ही वह खेल, लेखन और लोगों से बातचीत में काफी आगे थे। स्कूल और कॉलेज में उन्हें स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डिबेट का माहौल मिला। दिलचस्प बात यह है कि वे हरियाणा की अंडर-19 क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं।

पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने मुंबई की ओर रुख किया। हालांकि यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आता था कि किस दिशा में बढ़ना चाहिए। इसी बीच उन्हें रेडियो जॉकी बनने का मौका मिला। यही वह जगह थी, जिसने अपारशक्ति की असली प्रतिभा को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी आवाज न सिर्फ आकर्षक थी, बल्कि उनका बोलने का अंदाज, चुटीला ह्यूमर और लोगों को सहज महसूस कराने की कला उन्हें जल्दी ही लोकप्रिय बना गई। वे रेडियो पर न सिर्फ गाने प्ले करते थे, बल्कि बातचीत में ऐसा मजा और ताजगी भर देते थे कि श्रोता सिर्फ उनको सुनने के लिए रेडियो ऑन रखते थे।

यही अनुभव आगे चलकर अपारशक्ति के अभिनय में भी दिखाई दिया। उनके डायलॉग्स में सहजता, चेहरे पर मुस्कान और हर सीन में एनर्जी भरपूर होती है।

रेडियो में लोकप्रियता ने उन्हें टीवी और इवेंट होस्टिंग तक पहुंचाया। धीरे-धीरे मंच पर बोलना, कैमरे के सामने खड़ा होना और दर्शकों का मनोरंजन करना उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया। इसी दौरान उनके जीवन का सबसे बड़ा मौका आया, आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 'दंगल' में अभिनय का। इस फिल्म में उन्होंने ओमकार फोगाट का किरदार निभाया, जो सहज, हास्यपूर्ण और यादगार था।

'दंगल' की सफलता ने अपारशक्ति को बॉलीवुड में एक स्थायी जगह दिला दी। इसके बाद वे 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया', 'हैप्पी फिर भाग जाएगी', 'लुका छुपी', 'पति पत्नी और वो', 'स्त्री', और 'स्त्री 2' जैसी कई सफल फिल्मों में नजर आए।

बड़े पर्दे के साथ-साथ इन फिल्मों के ओटीटी पर आने की वजह से उनकी पहचान और मजबूत हुई। वेब सीरीज 'जुबली' और 'बर्लिन' में अपारशक्ति ने गंभीर किरदारों को बड़ी ही गहराई से निभाया। 'जुबली' सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें कई अवॉर्ड नॉमिनेशन मिले, जिनमें फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स भी शामिल था।

वर्तमान में अपारशक्ति खुराना फिल्मों, वेब सीरीज, होस्टिंग और संगीत, चारों क्षेत्रों में सक्रिय हैं। वे एक शानदार गायक भी हैं और कई म्यूजिक वीडियो में अपनी आवाज दे चुके हैं। प्रोफेशनल लाइफ की तरह उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही प्यारी है। उन्होंने 2014 में आकृति आहूजा से शादी की और आज वे एक बेटी के पिता हैं। परिवार, काम और संगीत, इन तीनों चीजों के बीच तालमेल बिठाकर वह हमेशा खुशमिजाज रहते हैं।

