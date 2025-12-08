मनोरंजन

अपने पिता को याद कर भावुक हुए सनी देओल, याद किए उनके साथ बिताए पल

Dec 08, 2025, 06:27 AM

मुंबई, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। 65 साल का लंबा करियर बनाकर हिंदी सिनेमा में अपनी छाप छोड़ने के बाद अभिनेता धर्मेंद्र देओल ने 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। 89 साल की उम्र में एक्टर ने अपने जुहू स्थिति घर पर अंतिम सांस ली।

अब उनके निधन के बाद पहली बार उनके बड़े बेटे सनी देओल ने भावुक होकर अपने पिता को याद किया है।

सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे अपने पिता के साथ दिख रहे हैं। वीडियो में सनी पूछते हैं कि पापा कैसा चल रहा है, इस पर अभिनेता कहते हैं, "बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है, प्रकृति का प्यारा नजारा देखने को मिल रहा है।" अभिनेता के चेहरे पर प्यारी और सुकून देने वाली स्माइल दिख रही है। एक्टर सनी ने कैप्शन में लिखा, "आज मेरे पापा का जन्मदिन है। पापा हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे अंदर हैं। लव यू, पापा, मिस यू।"

सनी देओल के अलावा, उनके कजिन ब्रदर और अभिनेता अभय देओल ने भी अभिनेता को याद करते हुए प्यारा सा पोस्ट लिखा है। उन्होंने पोस्ट में उन यादों को ताजा किया है जब बचपन में उन्होंने ताऊजी धर्मेंद्र के साथ समय बिताया था।

उन्होंने पुरानी यादों को याद कर लिखा, "ये बात शायद 1985 या 1986 की रही होगी। मुझे तभी डांटा गया था, इसलिए मैं परेशान था। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया और कहा, 'वहां लाइट की तरफ देखो,' और सामने खड़े फोटोग्राफर ने हमारी तस्वीर निकाल ली। मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार था जब वे दोबारा मुझसे ये शब्द कहेंगे।" आज उनका जन्मदिन था।

बता दें कि 8 दिसंबर, 1935 को धर्मेंद्र देओल का जन्म पंजाब राज्य के लुधियाना जिले के नसराली गांव में हुआ था। उनका जन्म जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता, केवल कृष्ण सिंह, स्कूल में टीचर थे और वे बचपन से ही बहुत सख्त स्वभाव के थे। धर्मेंद्र ने एक किस्सा शेयर कर बताया था कि वे पिता के सख्त स्वभाव की वजह से उनसे कम बात करते थे, लेकिन एक दिन वे अपने पिता के पास सोना चाहते थे।

जब यह बात अभिनेता ने अपनी मां से कही, तो उन्होंने पिता से धर्मेंद्र को अपने पास सुलाने के लिए कहा। धर्मेंद्र को लगता कि पिता के पास सोने से उनका प्यार और दुलार मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। उन्होंने अभिनेता से रात के समय ही पहाड़े सुनने शुरू कर दिए। अभिनेता ने बताया कि पिता के कहने पर पहाड़े सुनाने पड़े, लेकिन उसके बाद दोबारा उनके पास सोने की इच्छा जाहिर नहीं की।

--आईएएनएस

पीएस/एएस

