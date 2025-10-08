अपनी नवजात बेटी को अस्पताल से घर लेकर आए अरबाज खान

मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता अरबाज खान हाल ही में एक बेटी के पिता बने हैं। वह बुधवार को अपनी पत्नी शूरा खान और बेटी को घर ले जाने के लिए अस्पताल पहुंचे।

अस्पताल से घर जाते समय उनके चेहरे पर मुस्कान देखी गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया है। इस वीडियो में अरबाज खान अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिए कार की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, अरबाज खान के साथ उनकी पत्नी दिखाई नहीं दीं। कार में वह बेटी के साथ अकेले बैठते दिखाई दिए।

बता दें कि अरबाज और शूरा खान ने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। शूरा को 4 अक्टूबर को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 5 अक्टूबर को उनकी बेटी का जन्म हुआ, इसके बाद खान परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। यह खान परिवार की पहली बेटी है।

सलमान खान और सोहेल खान भी अस्पताल में अरबाज से मिलने पहुंचे थे। उनके अलावा, अरबाज की मां सलमा, बहनें अलवीरा-अर्पिता, और अरबाज के बेटे अरहान खान भी हिंदुजा अस्पताल में अभिनेता की बेटी और मां से मिलने पहुंचे।

इसके कुछ दिनों पहले परिवार ने शूरा खान का गोद भराई समारोह आयोजित किया था, जिसमें सलमान खान और अरहान खान सहित करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए थे।

बता दें कि अरबाज खान दो दशक बाद पिता बने हैं। वह पहले से ही 22 वर्षीय अरहान खान के पिता हैं। वह मलाइका अरोड़ा और उनके बेटे हैं, जिनसे अब अरबाज का तलाक हो चुका है।

बता दें कि अरबाज और शूरा की पहली मुलाकात फिल्म 'पटना शुक्ला' के सेट पर हुई थी, जहां शूरा एक मेकअप आर्टिस्ट थीं। इसके बाद वे एक-दूसरे को डेट करने लगे और दिसंबर 2023 में मुंबई में एक निजी समारोह में दोनों ने शादी कर ली। यह अरबाज की दूसरी शादी है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम