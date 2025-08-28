मनोरंजन

अपने जन्मदिन से पहले अक्षरा सिंह ने फैंस को दी 'ब्रेकिंग न्यूज'

Aug 28, 2025

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की अदाकारा अक्षरा सिंह अपने जन्मदिन के मौके पर प्रशंसकों के लिए खास तोहफा लेकर आ रही हैं। जैसा की वादा किया था जन्मदिन के मौके पर उनका नया गाना फैंस के बीच आने को तैयार है। टाइटल है 'पटना की जगुआर'। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से दी।

अभिनेत्री ने प्रशंसकों को रिलीज की जानकारी देते हुए इंस्टाग्राम पर गाने का पोस्टर साझा किया, जिसके कैप्शन में लिखा, "ब्रेकिंग न्यूज! मेरे जन्मदिन के मौके पर मेरा स्पेशल सॉन्ग 'पटना की जगुआर' 30 अगस्त की सुबह रिलीज होगा। ये रहा पोस्टर! इसे खूब शेयर करें और गाने को अपना प्यार व आशीर्वाद दें। समस्त भोजपुरी श्रोता और मेरे फैंस, दिखा दो अपनी ताकत। लव यू मेरे दिल के चैन, मेरे फैन।"

पोस्टर में अक्षरा बिल्कुल नई और दमदार हैं। वह कैमरे की ओर देख रही हैं। उनके हाथ में ब्रेसलेट है और वह आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही हैं। उनका यह लुक प्रशंसकों को उत्साहित करने के लिए काफी है। पोस्टर का डिजाइन और अक्षरा का अंदाज गाने के थीम की ओर इशारा करते हैं।

अभिनेत्री के पोस्ट करते ही प्रशंसक कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। फैंस उनकी पोस्ट पर 'हार्ट' और 'फायर' इमोजी शेयर कर रहे हैं।

एक यूजर ने कमेंट सेक्शन पर लिखा, "मैम, हम सब कोशिश करेंगे कि आपका सॉन्ग ट्रेंड कर जाए।" दूसरे यूजर ने लिखा, "सुपरहिट जरूर होगा।" एक और प्रशंसक ने लिखा, "आपको हार्दिक शुभकामनाएं।"

तो ऐसे भी फैंस हैं जिन्होंने गाने के सुपर हिट होने की भविष्यवाणी की और लिखा, "आपका गाना सुपर हिट होगा।"

बता दें कि अक्षरा सिंह न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है। उनके हर लुक को प्रशंसक बड़े चाव से देखते हैं और फॉलो भी करते हैं। वहीं, इससे पहले अभिनेत्री ने गाने की जानकारी देते हुए गाने का पोस्टर पोस्ट किया था, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था, "मेरे जन्मदिन के मौके पर आ रहा है, मेरे दिल के करीब बहुत ही शानदार गाना…! आप लोगों से गिफ्ट चाहिए। सुपरहिट कराओ इस गाने को।"

