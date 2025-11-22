मनोरंजन

अपने बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने फैंस को दिया तोहफा, 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज

Nov 22, 2025, 04:41 PM
नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। कार्तिक आर्यन ने अपने 35वें जन्मदिन पर फैंस को बड़ा तोहफा दिया है। जन्मदिन के मौके पर उनकी और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का टीजर रिलीज किया गया।

टीजर में कार्तिक और अनन्या पांडे का जबरदस्त रोमांस दिख रहा है और फैंस फिल्म के अतरंगी डॉयलॉग से काफी खुश हैं।

क्रिसमस पर रिलीज होने वाली इस फिल्म का टीजर भले ही छोटा है, लेकिन छोटे से टीजर में ही कार्तिक और अनन्या की धमाकेदार केमिस्ट्री देखी जा रही है। टीजर की शुरुआत में ही कार्तिक अतरंगी डायलॉग कहते हैं, 'मलाइका से लेकर मलाला तक, उर्फी से लेकर कमला तक, कोई भी इस मामाज बॉय को हाथ से ना जाने दें।' वहीं अनन्या को साल 2025 में नब्बे के दशक का पवित्र प्यार चाहिए। कार्तिक बिल्कुल उसके उलट हैं, अब देखना होगा कि दोनों की जोड़ी कैसे जमेगी।

टीजर में अनन्या और कार्तिक ने कॉमेडी के अलावा बोल्ड सीन्स भी दिए हैं। टीजर को अनन्या पांडे ने शेयर किया है और कार्तिक को जन्मदिन की बधाई भी दी है। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "आपके रूमी की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।"

इस फिल्म के डायरेक्टर समीर विद्वांस हैं और फिल्म के निर्माता करण जौहर हैं। इससे पहले भी समीर विद्वांस, कार्तिक के साथ फिल्म 'सत्य प्रेम की कथा' लेकर आए थे। फिल्म ने पर्दे पर औसत कमाई की थी, लेकिन इस फिल्म से फैंस को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि इसमें कॉमेडी और रोमांस दोनों ही भरपूर मात्रा में देखने को मिलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म 150 करोड़ के बजट में बनाई गई है।

फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज की जाएगी। अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' भी 25 दिसंबर को रिलीज होगी। अब देखना होगा कि दर्शक पर्दे पर रोमांस और लव स्टोरी को पसंद करते हैं या देशभक्ति से भरी कहानी को सराहते हैं।

--आईएएनएस

पीएस/डीएससी

