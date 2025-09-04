मनोरंजन

Anushka Shetty Ghaati Release : 'घाटी' से अनुष्का शेट्टी की वापसी, प्रभास ने कहा, 'देखने के लिए बेताब हूं स्वीटी'

अनुष्का शेट्टी की फिल्म ‘घाटी’ रिलीज से पहले प्रभास ने दी खास शुभकामनाएं।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 04, 2025, 11:34 AM
'घाटी' से अनुष्का शेट्टी की वापसी, प्रभास ने कहा, 'देखने के लिए बेताब हूं स्वीटी'

मुंबई: साउथ की मशहूर एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रही हैं। वह इन दिनों अपनी नई फिल्म 'घाटी' को लेकर चर्चाओं में हैं। यह फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और फैंस की नजरें बस इसी पर टिकी हैं। रिलीज से एक दिन पहले सुपरस्टार प्रभास ने अनुष्का को खास शुभकामनाएं दी।

प्रभास ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी स्टोरी पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने 'घाटी' का ट्रेलर लिंक भी अपलोड किया है और अनुष्का को बड़े ही अपनेपन से 'स्वीटी' कहकर शुभकामनाएं दी हैं।

प्रभास ने लिखा है, "घाटी का ट्रेलर बहुत ही दमदार लग रहा है। स्वीटी, मैं तो आपको इस ताकतवर रोल में देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं। पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं!"

फिल्म में अनुष्का को एक्शन अवतार में देखा जाएगा।

प्रभास और अनुष्का की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दोनों ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' में एक साथ काम किया था।

अनुष्का शेट्टी इस फिल्म से करीब दो साल बाद वापसी कर रही हैं। पिछली बार वह 2023 की फिल्म 'मिस शेट्टी मिस्टर पोलिशेट्टी' में नजर आई थीं, जिसमें उन्होंने हल्का-फुल्का किरदार निभाया था। 'घाटी' में उनका अंदाज एकदम अलग है।

फिल्म की कहानी में अनुष्का एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही हैं, जो नशे के कारोबार में उलझ जाती है और हर कदम उसके लिए खतरा बन जाता है। इसमें अपराध की दुनिया के साथ-साथ संघर्ष, हिम्मत और जीने की जद्दोजहद को भी दिखाया गया है।

फिल्म का निर्देशन कृष जगरलामुदी ने किया है। यह जगरलामुदी के साथ अनुष्का की दूसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों ने हिट फिल्म 'वेदम' में साथ काम किया था।

इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी के अलावा, विक्रम प्रभु भी लीड रोल में हैं। पहले यह फिल्म 11 जुलाई को सिनेमाघरों में शेड्यूल हुई थी, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते मेकर्स को डेट आगे बढ़ानी पड़ी।

अब यह फिल्म 5 सितंबर को तमिल, तेलुगू, हिंदी और अन्य भाषाओं में प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है।

 

 

Vikram PrabhuPrabhasKrish JagarlamudiGhaati movieTamil cinemaAnushka ShettyAnushka Shetty comebackSouth CinemaTelugu cinemaBaahubali stars

Related posts

Loading...

More from author

Loading...