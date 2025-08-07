Hunter Web Series Season 2: सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ की सादगी से अनुषा दांडेकर हुई प्रभावित

मुंबई: अभिनेत्री अनुषा दांडेकर इन दिनों वेब सीरीज 'हंटर: टूटेगा नहीं तोड़ेगा’ सीजन 2 को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में अभिनेत्री ने एक किस्सा सुनाया कि शूटिंग के समय सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ ने अपने बचपन से जुड़ी कुछ कहानियां सुनाई थीं।

अनुषा दांडेकर ने सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ के साथ वेब सीरीज में काम करने के अनुभव को याद करते हुए कहा, "इन दोनों के साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए ऐसा अनुभव था जिसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। दोनों के साथ काम करना कभी मजेदार, कभी सांसें रोक देने वाला, तो कभी बेहद खास होता था, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि उन दोनों ने मुझे हर पल बहुत अपनापन महसूस कराया था।

अनुषा ने एक खास पल को याद करते हुए बताया, "एक बार वे सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ के साथ एक इवेंट के लिए कार में जा रही थीं। उस दौरान दोनों अभिनेताओं ने अपने बचपन की मजेदार कहानियां सुनाईं, और मैं बस वहां बैठकर उनकी बातें सुनकर हंस रही थी, और सच कहूं तो मुझे इतनी हंसी आई कि मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे।''

अनुषा ने आगे कहा, “दोनों (सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ) कार में बचपने से भरे और मस्ती वाले मूड में थे। ऐसे लग रहा था जैसे दो पुराने दोस्त मजाक कर रहे हों - बिल्कुल किसी स्कूल के दोस्तों की तरह, लेकिन जैसे ही हम तीनों कार से बाहर निकले और भीड़ के सामने आए, तो वो दोनों एकदम बदल गए - फिर से वही स्टार्स जैसे बन गए, जिनकी एक झलक पाने को लोग बेताब रहते हैं।''

अनुषा ने कहा, उन दोनों को सामने देखकर लोगों की ऐसी जबरदस्त प्रतिक्रिया दिखी कि लगा मैं किसी फिल्म का सीन देख रही हूं।

‘हंटर: टूटेगा नहीं तोड़ेगा’ सीजन 2 और भी ज्यादा रोमांचक और एक्शन से भरपूर है क्योंकि इस बार कहानी में विक्रम सिन्हा (जो सुनील शेट्टी ने निभाया है) मुंबई की गलियों से लेकर थाईलैंड तक एक खतरनाक जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। सीरीज मुंबई के अंडरवर्ल्ड और थाईलैंड की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें ढेर सारा ड्रामा और उथल-पुथल देखने को मिल रहा है।

सीजन में जैकी श्रॉफ ने एक बार फिर 'सेल्समैन' के किरदार में वापसी की है। साथ ही, अनुषा दांडेकर भी एक अहम किरदार में नजर आ रही हैं। उनके अलावा बरखा बिष्ट, अनंग देसाई, प्रमोद पाठक और मजेल व्यास जैसे कलाकार भी इस शो का हिस्सा हैं, जो कहानी को और दिलचस्प बना रहे हैं।

‘हंटर: टूटेगा नहीं तोड़ेगा’ सीजन 2 अब अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है।