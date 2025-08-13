Anurag Kashyap Nishanchi: ठाठ देसी अंदाज में ‘निशानची’ का पहला गाना 'डियर कंट्री' हुआ रिलीज

मुंबई: मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्म ‘निशानची’ का पहला गाना 'डियर कंट्री' रिलीज कर दिया है। इस गाने को ध्रुव घाणेकर ने बनाया है, विजय लाल यादव ने गाया है और प्यारे लाल देवनाथ यादव ने लिखा है।

यह गाना उत्तर भारत के लोक संगीत के साथ मजेदार अंग्रेजी बोल को जोड़ते हुए बनाया गया है। इसमें तबले की धुन और हारमोनियम का धमाकेदार रिदम है। निशानची की असली देसी मस्ती को दिखाता ये गाना बहुत ही शानदार है।

गाने के साथ ही फिल्म की कहानी भी थोड़ी-थोड़ी इसमें दिखाई देती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुए इस गाने को लोग जरूर पसंद करेंगे, जो मातृभूमि और मां दोनों से जोड़कर बनाया गया है।

अनुराग कश्यप ने निशानची फिल्म बनाई है, जिसे अजय राय और रंजन सिंह ने जार पिक्चर्स और फ्लिप फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की कहानी प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने लिखी है। यह फिल्म दो भाइयों के मुश्किल रिश्ते की कहानी है, जो अलग-अलग रास्ते चलते हैं और उनके फैसले उनकी जिंदगी कैसे बदलते हैं, यह दिखाती है। फिल्म में नए कलाकार ऐश्वर्य ठाकरे दो अहम रोल में हैं, साथ ही वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

'डियर कंट्री' गाना बनाने के अपने अनुभव को बताते हुए, ध्रुव घाणेकर ने कहा, "हमारी सोच सिंपल थी, जैसे ही आप इसे सुनो, गांव की बात समझ आ जाए। हमने पुरानी धुन से शुरुआत की, फिर उसमें देसी और टूटी-फूटी अंग्रेजी वाले बोल जोड़े, जो छोटे शहरों की बातों जैसे सीधे दिल से निकलते हैं। मुझे पूरी आजादी मिली कि मैं निशानची की कहानी की मस्ती और दिल को मिलाकर गाना बना सकूं। अनुराग की फिल्मों का हमेशा अलग सा संगीत होता है, इसलिए मैं कुछ नया और अलग करना चाहता था। ‘डियर कंट्री' मजेदार, थोड़ा हटकर, जड़ों से जुड़ा और बिलकुल असली लगता है।”

यह फिल्म 19 सितंबर को पूरे देश के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।