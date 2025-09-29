मनोरंजन

Anuradha Paudwal Bhajans : मुंबई से रायपुर पहुंचीं अभिनेत्री अनुराधा पौडवाल और अदा शर्मा, नवरात्रि गरबा महोत्सव में लेंगी हिस्सा

अनुराधा पौडवाल और अदा शर्मा रायपुर में गरबा महोत्सव की रौनक बढ़ाने पहुंचीं।
Sep 29, 2025, 09:04 AM
नई दिल्ली: नवरात्रि के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सांस्कृतिक आयोजनों की रौनक बढ़ गई है। इसी कड़ी में सोमवार सुबह बॉलीवुड की दो जानी-मानी हस्तियां रायपुर पहुंचीं। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल और अभिनेत्री अदा शर्मा मुंबई से रायपुर आईं।

दोनों ही कलाकार नवरात्रि के पर्व पर आयोजित गरबा महोत्सव में शामिल होने के लिए रायपुर में हैं।

एयरपोर्ट पर दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनकी एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई।

अनुराधा पौडवाल लंबे समय से भक्ति संगीत और फिल्मी गीतों के लिए जानी जाती हैं। उनका शांत और आध्यात्मिक व्यक्तित्व लोगों को हमेशा से आकर्षित करता आया है। इस बार नवरात्रि के अवसर पर वह रायपुर में एक गरबा आयोजन में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी और भक्ति संगीत से वातावरण को भक्तिमय बनाएंगी। उनका कार्यक्रम रायपुर के एक प्रमुख सांस्कृतिक स्थल पर आयोजित होगा।

वहीं, दूसरी ओर अभिनेत्री अदा शर्मा भी गरबा महोत्सव में शामिल होने रायपुर पहुंची हैं। अदा शर्मा को फिल्म 'द केरल स्टोरी' में दमदार अभिनय के लिए काफी सराहना मिली थी। उनकी खासतौर पर युवा वर्ग में काफी लोकप्रियता है। अदा भी गरबा नाइट में विशेष मेहमान के रूप में हिस्सा लेंगी।

बताया जा रहा है कि वह गरबा की पारंपरिक पोशाक में नजर आएंगी और स्टेज पर परफॉर्म भी करेंगी। आयोजकों ने बताया कि अदा शर्मा के कार्यक्रम के दौरान युवाओं के बीच गरबा प्रतियोगिता भी आयोजित होगी।

दोनों ही कलाकारों की मौजूदगी से रायपुर में गरबा महोत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। शहर के अलग-अलग इलाकों में आयोजित हो रहे नवरात्रि कार्यक्रमों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है।

खास बात यह है कि इन कार्यक्रमों में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु और दर्शक पहुंच रहे हैं। आयोजकों ने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों को लेकर प्रशासन के सहयोग से पुख्ता इंतजाम किए हैं।

 

 

