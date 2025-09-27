मनोरंजन

Anupama Parameswaran Photos : हरे-भरे खेतों में अनुपमा का देसी अंदाज, फैंस को भाया अभिनेत्री का सिंपल लुक

अनुपमा परमेश्वरन का देसी अंदाज, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें वायरल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 27, 2025, 06:30 AM
हरे-भरे खेतों में अनुपमा का देसी अंदाज, फैंस को भाया अभिनेत्री का सिंपल लुक

मुंबई: साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरों से भी फैंस का दिल जीतती रहती हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में अनुपमा का देसी अंदाज और उनकी सुंदरता फैंस को भा गई।

अनुपमा ने लाल रंग का सूट पहना है, जो उनकी सादगी और स्टाइल का बखूबी प्रदर्शन कर रहा है। वहीं, गले में सिंपल चेन, हल्का मेकअप और खुले कर्ली बाल उनके लुक को और भी आकर्षक बना रहे हैं। खास बात यह है कि अनुपमा ने इन तस्वीरों के साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा, बल्कि लाल और पीले फूलों के इमोजी शेयर किए, जो उनके खिलखिलाते अंदाज को दर्शाते हैं।

तस्वीरों की बात करें तो पहली तस्वीर में अनुपमा हरे-भरे खेतों में बेफिक्र अंदाज में झूमती नजर आ रही हैं। उनकी मुस्कान और बिंदास अदा फैंस को दीवाना बना रही है। दूसरी तस्वीर में उन्होंने साइड पोज में अपनी हंसी बिखेरी है, जो उनकी खुशमिजाजी को दर्शाती है। तीसरी तस्वीर में वह एक पेड़ के पास खड़ी होकर स्टाइलिश अंदाज में पोज दे रही हैं। बाकी तस्वीरों में भी वह हरे-भरे मैदानों में अलग-अलग अंदाज में नजर आईं, जिनमें उनकी नेचुरल ब्यूटी और आत्मविश्वास साफ झलक रहा है।

अनुपमा की इन तस्वीरों को देखकर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। कमेंट सेक्शन में प्रशंसकों ने उनकी सादगी और खूबसूरती की जमकर तारीफ की।

अनुपमा अक्सर अपनी तस्वीरों और वीडियोज के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं और उनकी यह पोस्ट भी इसका सबूत है। उनकी यह तस्वीरें न केवल उनकी खूबसूरती को दर्शाती हैं, बल्कि प्रकृति के प्रति उनके लगाव को भी दिखाती हैं।

फिल्मों की बात करें तो अनुपमा साउथ सिनेमा की कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखा चुकी हैं। अभिनेत्री की हालिया रिलीज फिल्म 'परधा' है। इसका निर्देशन प्रवीण कंदरेगुला ने किया है। इस फिल्म में अनुपमा ने सुब्बू नाम की एक ग्रामीण महिला का किरदार निभाया है।

 

 

Instagram Photostraditional lookfans reactionSouth ActressSouth CinemaViral PicturesAnupama Parameswaran

Related posts

Loading...

More from author

Loading...