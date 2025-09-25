Anupama Parameswaran Photos : अनुपमा परमेश्वरन ने साड़ी में बिखेरा जलवा, सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीरें

मुंबई: साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वह खूबसूरत नजर आ रही हैं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई इन तस्वीरों में अनुपमा ने ऑफ-व्हाइट क्रीम कलर की साड़ी पहनी है, जिस पर फूलों की खूबसूरत प्रिंटेड डिजाइन बनी हुई है। इस साड़ी के साथ उन्होंने ग्रीन कलर का ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके लुक को और आकर्षक बना रहा है। अनुपमा ने अपने पहनावे को खास बनाने के लिए हरे रंग का नेकपीस चुना, जो उनकी साड़ी और ब्लाउज के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है। इसके अलावा, उन्होंने बड़े गोल ईयररिंग्स और माथे पर छोटी-सी बिंदी लगाई है, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। अनुपमा ने घुंघराले बालों को खुला छोड़ा है, जो उनके लुक को और भी निखार रहा है।

तस्वीरों में अनुपमा अलग-अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर में वह सोफे पर बैठकर अपने गालों पर हाथ रख प्यारी सी मुस्कान के साथ पोज दे रही हैं। दूसरी तस्वीर में वह दूसरी दिशा में देखते हुए अपनी बाजू पकड़कर स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रही हैं। तीसरी तस्वीर में वह सीधे कैमरे की ओर देखते हुए आत्मविश्वास भरा पोज दे रही हैं। बाकी तस्वीरों में भी अनुपमा ने तरह-तरह के पोज देकर अपने प्रशंसकों का ध्यान खींचा है।

खास बात यह है कि अनुपमा ने इन तस्वीरों के साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा, बल्कि तीन सफेद रंग के डक इमोजी पोस्ट किए।

इन तस्वीरों में अनुपमा का ट्रेडिशनल लुक प्रशंसकों का दिल जीत रहा है। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई यूजर्स ने तो हार्ट और फायर के इमोजी भी शेयर किए हैं।

हालांकि, अभिनेत्री का फिल्मों में आना आसान नहीं था, उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने नितिन और समांथा रुथ प्रभु के साथ 'ए आ' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद वे 'प्रेमम' में नजर आई थीं।

अभिनेत्री की हालिया रिलीज फिल्म 'परधा' है। इसका निर्देशन प्रवीण कंदरेगुला ने किया है। इस फिल्म में अनुपमा ने सुब्बू नाम की एक ग्रामीण महिला का किरदार निभाया है।

यह फिल्म एक पारंपरिक गांव की युवती के सशक्तिकरण और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने की कहानी है। अनुपमा ने फिल्म की कहानी की गहराई और महिला-केंद्रित संदेश की सराहना की है। यह फिल्म 22 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।