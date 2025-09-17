मनोरंजन

Anupam Kher DAV Visit : अनुपम खेर ने दिल्ली के डीएवी स्कूल में साझा किया खास अनुभव, 'तन्वी द ग्रेट' को मिला समर्थन

अनुपम खेर ने डीएवी स्कूल मुख्यालय का दौरा किया, ‘तन्वी द ग्रेट’ बच्चों को दिखाई जाएगी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 17, 2025, 06:07 AM
अनुपम खेर ने दिल्ली के डीएवी स्कूल में साझा किया खास अनुभव, 'तन्वी द ग्रेट' को मिला समर्थन

मुंबई: दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में दिल्ली के डीएवी स्कूल के मुख्यालय का दौरा किया। मुलाकात की वीडियो उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बताया कि वह भी डीएवी स्कूल से पढ़े हैं।

पोस्ट किए गए वीडियो में अनुपम खेर ने बताया कि वे शिमला के डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल में 1971 में पढ़ाई कर चुके हैं। उन्होंने गर्व के साथ कहा, "मेरे लिए यह बेहद सौभाग्य की बात है कि मैं डीएवी स्कूल का छात्र रहा हूं। आज दिल्ली में डीएवी के मुख्यालय में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।"

अनुपम ने स्कूल के प्रिंसिपल, उप-प्रिंसिपल, शिक्षकों और अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान एक पदाधिकारी ने उनसे कहा, "हमें आप पर बहुत गर्व है कि आप यहां आए।" इस मुलाकात में अनुपम ने अपनी नई फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' को डीएवी स्कूलों में बच्चों को दिखाने का अनुरोध किया। स्कूल की कार्यकारिणी समिति ने फिल्म देखी और इसे बेहद पसंद किया। समिति ने फैसला किया कि देशभर के डीएवी स्कूलों में इस फिल्म को छात्रों को दिखाया जाएगा।

अनुपम ने वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "मैं हमेशा गर्व से कहता हूं कि मैं शिमला के डीएवी स्कूल का छात्र रहा हूं। दिल्ली के डीएवी कार्यकारिणी कार्यालय में जाकर मुझे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारियों से मिलने का सौभाग्य मिला।"

उन्होंने स्कूल समिति का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मुझे उम्मीद है कि 'तन्वी द ग्रेट' ऑटिस्टिक बच्चों और उनके परिवारों को प्रेरित करेगी।"

'तन्वी द ग्रेट' एक ऐसी फिल्म है जो ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चों और उनके परिवारों की कहानी को दर्शाती है। अनुपम की इस पहल को डीएवी स्कूल के समर्थन से और बल मिला है। यह फिल्म सामाजिक जागरूकता और प्रेरणा का संदेश देती है। अनुपम ने इस अवसर पर सभी का हृदय से धन्यवाद किया और कहा, "जय हो!"

 

 

Anupam KherAnupam Kher FilmSocial InitiativeAutism AwarenessDAV Schoolentertainment newstanvi the greatBollywood Actor

Related posts

Loading...

More from author

Loading...