Anupam Kher Directorial Comeback: अनुपम खेर ने स्पेशल बच्चों के लिए 'तन्वी द ग्रेट' की खास स्क्रीनिंग की

मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपनी शानदार अभिनय प्रतिभा से दर्शकों का दिल जीतने वाले अनुपम ने 23 साल बाद निर्देशन की दुनिया में वापसी की है। उनकी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' की प्रशंसक खूब तारीफ कर रहे हैं। अभिनेता ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया।

हाल में उन्होंने कोलकाता में विशेष बच्चों और उनके परिवारों के लिए 'तन्वी द ग्रेट' की एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। इस स्क्रीनिंग का वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसे यूजर्स ने खूब सराहा।

इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, "पिछले हफ्ते कोलकाता में हमने 'तन्वी द ग्रेट' की एक खास स्क्रीनिंग रखी थी, जो विशेष बच्चों और उनके परिवारों के लिए थी। उनका प्यार, प्रतिक्रिया और भावनाएं बेहद दिल को छू लेने वाली थीं। तन्वी और उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित कर रही है। जय हो।"

अनुपम खेर की यह फिल्म एक प्रेरणादायक कहानी है, जो समाज के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। उनकी निर्देशकीय वापसी ने साबित कर दिया कि वे न केवल एक बेहतरीन अभिनेता, बल्कि एक संवेदनशील कहानीकार भी हैं।

'तन्वी द ग्रेट' से अभिनेत्री शुभांगी दत्ता ने डेब्यू किया है। फिल्म की कहानी 21 वर्षीय तन्वी रैना के ईर्द-गिर्द घूमती है, जो ऑटिज्म डिसऑर्डर से पीड़ित है। फिल्म में तन्वी अपने दिवंगत पिता कैप्टन समर रैना के सपने को पूरा करने के लिए सेना में शामिल होने का फैसला करती है। उनके पिता एक भारतीय सेना अधिकारी थे, जो सियाचिन ग्लेशियर पर तिरंगा फहराने का सपना देखते थे।

तन्वी अपनी मां विद्या और दादा कर्नल प्रताप रैना के साथ रहती है और अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने की ठान लेती है।

फिल्म में अनुपम खेर कर्नल प्रताप रैना की भूमिका में हैं, जबकि अभिनेत्री शुभांगी दत्ता तन्वी का किरदार निभा रही हैं। वहीं, इसमें बोमन ईरानी, जैकी श्रॉफ, अरविंद स्वामी, पल्लवी जोशी, करण टैकर, नासिर और जोआना अश्का जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। फिल्म 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।