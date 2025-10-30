मनोरंजन

Anupam Kher Brother Raju Kher : अनुपम खेर और राजू खेर का रिश्ता क्यों है मजबूत, वीडियो शेयर कर बताया राज

अनुपम खेर ने भाई राजू के साथ रिश्ते पर कही दिल छूने वाली बात, साझा किया भावुक वीडियो
Oct 30, 2025, 06:27 AM
अनुपम खेर और राजू खेर का रिश्ता क्यों है मजबूत, वीडियो शेयर कर बताया राज

नई दिल्ली: हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार अनुपम खेर अपनी फिल्मों के लिए तो जाने ही जाते हैं लेकिन एक अच्छे कलाकार होने के साथ वे फैमिली मैन भी हैं।

अनुपम को जब भी समय मिलता है, वे अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और खासकर अपने भाई राजू खेर के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। अब अनुपम खेर ने एक पुराना वीडियो शेयर किया है जिसमें वे अपने और भाई राजू के रिश्ते पर खुलकर बात कर रहे हैं।

अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक पुराने पॉडकास्ट का छोटा सा वीडियो शेयर किया है जिसमें वे भाइयों के रिश्तों पर बात कर रहे हैं। अनुपम बताते हैं कि हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि आपने अपने भाई-बहनों के साथ पूरा बचपन और जवानी बिताई है, अगर वे पल और प्यार याद है तो कभी भी किसी के बीच झगड़ा नहीं हो सकता है।

उन्होंने कहा, "राजू को कभी मेरी सक्सेस से जलन नहीं हुई और मैंने कभी राजू को कम नहीं समझा। वह मेरा भाई है, जब मैं घर से बाहर होता था तो वह मां का और बाकी लोगों का ख्याल रखता था। हमारे परिवार में लड़ाई जैसा कुछ नहीं है और मैं राजू से बात किए 1 घंटा भी नहीं रह सकता हूं।"

अनुपम खेर ने किरण खेर का जिक्र करते हुए बताया कि किरण ने कभी सवाल नहीं किया कि भाई पर पैसे क्यों खर्च कर रहे हो, क्योंकि परेशानी वहीं से शुरू होती है। उन्होंने कहा, "ये देखकर दुख होता है कि दो भाई जमीन के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं।"

बता दें कि अनुपम खेर और राजू खेर दोनों ने ही फिल्मों में काम किया, लेकिन राजू खेर कुछ ही फिल्मों में नजर आए और अनुपम खेर का करियर आज भी ऊंचाइयां छू रहा है। अनुपम का ये भी कहना है कि राजू के सपोर्ट और हौंसले की वजह से ही वे तरक्की कर पा रहे हैं, क्योंकि वह घर पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं।

अब अनुपम खेर को जब भी समय मिलता है, वे अपनी मां दुलारी देवी और भाई राजू के साथ समय बिताते हैं। एक्टर अपनी मां दुलारी देवी के साथ की गई बातचीत की वीडियो भी सोशल मीडिया पर डालते हैं। फैंस भी दुलारी की बातों को खूब पसंद करते हैं।

--आईएएनएस

 

 

