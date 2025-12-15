Anupam Kher Play : हैदराबाद के मंच से अनुपम खेर ने किया दर्शकों को मोहित, तालियों से गूंज उठा ऑडिटोरियम

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर 500 से अधिक फिल्में करने के बाद अब मंच पर प्ले के जरिए दर्शकों पर अपनी एक्टिंग का जादू बिखेर रहे हैं और दर्शक भी अभिनेता का स्टेज शो 'कुछ भी हो सकता है' देखकर काफी खुश हैं।

अब अनुपम खेर को हैदराबाद में देखा गया, जहां उनकी परफॉर्मेंस देखकर फैंस ने खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाई।

अनुपम खेर देश के अलग-अलग राज्यों में अपना शो 'कुछ भी हो सकता है' कर रहे हैं। इससे पहले उनका शो बेंगलुरु और दिल्ली में रखा गया था, लेकिन अब उन्होंने हैदराबाद में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया और शो की कुछ झलकियां शेयर की। वीडियो में शो खत्म होने के बाद ऑडिटोरियम में बैठे लोगों ने गड़गड़ाती तालियों के साथ अभिनेता को सम्मान दिया।

प्यार और सम्मान से भरी वीडियो को शेयर कर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हैदराबाद, आपके प्यार, गर्मजोशी, तारीफ और कल रात मेरे ऑटोबायोग्राफिकल प्ले 'कुछ भी हो सकता है' के लिए कभी न खत्म होने वाले स्टैंडिंग ओवेशन के लिए धन्यवाद! प्ले देखने आने और उसकी तारीफ करने के लिए सभी का खास धन्यवाद। सभी को प्यार और दुआएं! जय हो।"

बता दें कि अभिनेता का ऑटोबायोग्राफिकल प्ले 'कुछ भी हो सकता है' उनकी जिंदगी के संघर्षों, अनुभवों और सफलताओं पर आधारित है, जिसे वे हास्य और मार्मिकता के जरिए दर्शकों के सामने मंच के जरिए प्ले कर रहे हैं। आज बॉक्स ऑफिस के दौर में मंच कार्यक्रम बहुत कम हो गए हैं, लेकिन अनुपम खेर जैसे कलाकार ने एक बार फिर मंच को पुनर्जीवित कर दिया है।

अनुपम खेर ने इससे पहले बोमन ईरानी के साथ एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें वे एक इवेंट में मिले थे। वीडियो में दोनों एक दूसरे को खोसला और खुराना कहकर बुलाते हैं। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'कंपनी और भी बेहतर हो सकती थी!”

बता दें कि ये दोनों ही कैरेक्टर साल 2006 में आई उनकी फिल्म 'खोसला का घोसला' के हैं। फिल्म में अनुपम खेर कमल किशोर खोसला बने थे और बोमन ईरानी किशन खुराना बने थे। फिल्म कॉमेडी से ओतप्रोत थी और फैंस को बहुत पसंद भी आई थी। अब फिल्म का दूसरा पार्ट 'खोसला का घोसला-2' भी जल्द रिलीज होने वाला है।

--आईएएनएस