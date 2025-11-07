मनोरंजन

एनएस/एबीएम : अनुपम खेर का एआई वीडियो वायरल, 'कुछ कुछ होता है' के दिखे मजेदार किरदार

अनुपम खेर ने शेयर किया ‘कुछ कुछ होता है’ का एआई वर्जन, बच्चे बने मिस्टर मल्होत्रा-मिस ब्रिगेंजा
Nov 07, 2025, 06:40 AM
अनुपम खेर का एआई वीडियो वायरल, 'कुछ कुछ होता है' के दिखे मजेदार किरदार

मुंबई: इन दिनों सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। यूजर्स हर दिन नए-नए क्रिएटिव आइडियाज से ट्रेंड सेट कर रहे हैं। इसी बीच अभिनेता अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक दिलचस्प एआई वीडियो पोस्ट किया।

वीडियो में दो प्यारे नन्हे बच्चे फोन पर एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात है कि दोनों बच्चे साल 1998 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कुछ कुछ होता है' के आइकॉनिक किरदार मिस्टर मल्होत्रा और मिस ब्रिगेंजा बनकर बातें कर रहे हैं।

एआई की मदद से इन बच्चों के चेहरों और आवाजों को इतनी कुशलता से एडिट किया गया है कि वो बिल्कुल असली लग रहे हैं। दोनों फोन कॉल वाला मशहूर सीन रीक्रिएट कर रहे हैं, जहां दोनों किरदार मजेदार अंदाज में बातें करते हैं।

अभिनेता ने बताया कि उन्हें वीडियो किसी ने शेयर किया है। अनुपम खेर ने लिखा, "किसी ने मुझे ये मजेदार और प्यारा बच्चे वाला वर्जन भेजा है, मिस्टर मल्होत्रा और मिस ब्रिगेंजा की वो मशहूर फोन वाली बातचीत का। करण जौहर की फिल्म 'कुछ-कुछ होता है' से। देखो और खूब हंसो।"

वीडियो देखकर यूजर्स ने खूब कमेंट्स किए। किसी ने 'टू क्यूट' तो कोई 'एआई का कमाल' कमेंट करता दिखा।

साल 1998 की सुपरहिट 'कुछ कुछ होता है' आज भी सिनेमा की क्लासिक फिल्म मानी जाती है। शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी स्टारर इस रोमांटिक ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी। फिल्म के गाने और किरदार आज भी लोगों के मन में बसे हैं।

वहीं, फिल्म के मुख्य किरदार के अलावा अनुपम खेर का मिस्टर मल्होत्रा का किरदार और अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह का मिस ब्रिगेंजा का किरदार आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं और इनके क्लिप्स आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं।

