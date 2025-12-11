मनोरंजन

Anupam Kher Update : अनुपम खेर से नाराज हुईं उनकी मां दुलारी, एक्टर बोले-जब तक मां डाटेंगी तो समझो सब कुछ नॉर्मल

अनुपम खेर की मां दुलारी का हेल्थ अपडेट और फैमिली वीडियो फिर हुआ वायरल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 11, 2025, 09:21 AM
अनुपम खेर से नाराज हुईं उनकी मां दुलारी, एक्टर बोले-जब तक मां डाटेंगी तो समझो सब कुछ नॉर्मल

मुंबई: सोशल मीडिया पर अभिनेता अनुपम खेर जितने पॉपुलर हैं, उतना ही उन्होंने अपनी मां दुलारी को भी फेमस कर दिया है। कुछ दिनों पहले दुलारी को गिरने की वजह से गंभीर चोट लगी थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी हेल्थ का अपडेट दिया है।

अनुपम खेर ने भी एक बार फिर अपनी मां और भाई राजू के साथ बातचीत का प्यारा वीडियो शेयर किया है। वीडियो में दुलारी अनुपम खेर से नाराज हैं, क्योंकि वे मिलने नहीं आते हैं, हालांकि अनुपम का कहना है कि वे जब मुंबई से बाहर हैं तो कैसे मिलने आ सकते हैं, इसलिए फोन पर बात हो जाती है। अब दुलारी फोन करने की बात से भी इनकार करती हैं। वे कहती हैं कि राजू को फोन करता होगा, मुझे नहीं। राजू का कहना है कि मां को नाराज होने का मौका चाहिए, लेकिन टॉपिक मिल नहीं पा रहा है।

अनुपम खेर आगे कहते हैं कि आपको चोट लगी, तो बहुत सारे लोगों ने तबीयत के बारे में पूछा। तभी दुलारी अपने पैर की चोट दिखाती है, जिस पर सूजन आ रखी है। वे कहती हैं कि लोग पूछ रहे हैं कैसे लगी, कैसे लगी? क्या मतलब कैसे लगी, लगनी थी तो लग गई। अनुपम मां को छेड़ने के लिए कहते हैं कि हां, निक्की-निक्की बारिश हो रही थी, इसलिए ध्यान नहीं दिया और गिर गई।

अभिनेता ने प्यारी वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा, "मां की चोट तो ठीक हो रही है, मगर मां का बिना बात के डांटना जारी है। दरअसल जब तक मां डाटेंगी तो इसका मतलब है, 'सब कुछ नॉर्मल है।' " उन्होंने आगे लिखा, "भाई साहब ने ठंड की वजह से निक्कर पहनना छोड़ दिया है और मूंछे काली कर ली हैं। बाकी वही कहानी जो लगभग भारत के हर घर में होती है।"

अनुपम खेर सोशल मीडिया पर मां दुलारी, भाई राजू और भाभी के साथ वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं। वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जाता है। खासकर उनकी मासूम और प्यारी बातों को। फैंस दुलारी का हेल्थ अपडेट भी लेते हैं और उन पर खूब सारा प्यार लुटाते हैं। इससे पहले अभिनेता ने अपनी फिल्म 'तन्वी: द ग्रेट' को ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की थी। अभिनेता द्वारा निर्देशित फिल्म को सिर्फ देश में भी प्यार नहीं मिला, बल्कि विदेश की धरती पर भी फिल्म को प्यार और सम्मान दोनों मिला। फिल्म को बेस्ट स्क्रीनप्ले फिल्म का अवॉर्ड भी मिला। इससे पहले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी रखी गई थी।

--आईएएनएस

 

 

Anupam KherBollywood updatescelebrity newssocial media trendsFamily momentsViral videosDulari Kher

Related posts

Loading...

More from author

Loading...