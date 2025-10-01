Anupam Kher Mother Video : खुशी और पैसों में से क्या चुनेंगी? अनुपम खेर की मां ने दिया ये जवाब, बेटे की खोली पोल

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर अपनी मां दुलारी के साथ अक्सर वीडियो शेयर करते हैं और उनके फैंस को वह काफी पसंद भी आते हैं। ऐसा ही एक हंसी-मजाक वाला वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में उनकी मां जब नाराज होती हैं तो अनुपम उन्हें कैसे मनाते हैं, यह देख उनके फैंस बहुत प्रभावित हुए।

एक्टर अनुपम खेर ने एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें वह अपनी मां और भाई राजू खेर के साथ दिख रहे हैं। वीडियो में ऊन से स्वेटर बनाने की बात चल रही है और एक्टर की मां दुलारी कहती है कि यहां ऊन अच्छी नहीं मिलती। एक्टर कहते हैं, "शिमला में अच्छी ऊन मिलती है।"

इस बीच पास में चल रही टीवी को देख अनुपम खेर जानबूझकर अपनी मां से पूछते हैं कि फिल्म में जो डायलॉग है, क्या वो सुनाई दे रहा है? इस पर दुलारी कहती हैं, "हां," तभी अनुपम खेर कहते हैं कि "टीवी तो म्यूट है…सुनाई कैसे दे रहा है?"

यह बात सुनकर एक्टर की मां नाराज हो जाती हैं, लेकिन अनुपम को अपनी मां को मनाना आता है। वह उनके सूट की तारीफ करने लगते हैं।

अनुपम खेर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "मैंने मां से पूछा कि वो खुशी और पैसों में से क्या चुनेंगी! इस वीडियो में उनका जवाब है! इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। छोटे भाई राजू की काफी पोल खुली है दुलारी ने!! तो दोस्तों, पेश है मां की जुबानी- घर घर कहानी! ये लगभग 9 मिनट का वीडियो है, मगर है मजेदार। एंजॉय!

वीडियो में एक्टर अपनी मां से सवाल करते हैं कि इंसान को पैसों और सुख में से क्या चुनना चाहिए। दुलारी कहती हैं, 'इंसान का सुखी होना जरूरी है, भले ही सूखी रोटी के साथ हो। लगता है कि पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसा कुछ नहीं है…पैसा हाथ का मैल है।'

वहीं दुलारी छोटे बेटे राजू की पोल खोलते हुए कहती हैं, "ये बचपन में राशन में पैसों की गड़बड़ी करता है और स्कूल में जुआ खेलते हुए भी पकड़ा गया था।"

सोशल मीडिया यूजर्स एक्टर और उनकी मां के बीच हुई इस बातचीत का वीडियो देखकर गदगद हो गए हैं। एक यूजर ने मां-बेटे की बॉन्डिंग पर लिखा, "एक अद्भुत एहसास जैसे हम भी अपने परिवार के साथ बैठते हैं, आप सभी लोग बहुत प्यारे हैं।"

दूसरे यूजर ने लिखा,"दुलारी जी के चेहरे और बातों में एक मासूमियत है जो इतनी शुद्ध है, बस ऐसे लगता है सुनते ही रहो।"