Anupam Kher Video : अनुपम खेर ने फ्लाइट में गायक पृथ्वी गंधर्व से सुनी गुलाम अली की गजल, वीडियो किया शेयर

अनुपम खेर की फ्लाइट में गजल गायक पृथ्वी गंधर्व से खास मुलाकात
Nov 29, 2025, 07:50 AM
मुंबई: अभिनेता अनुपम खेर ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर गजल गायक पृथ्वी गंधर्व के साथ एक दिलचस्प वीडियो पोस्ट किया। दोनों गर्मजोशी के साथ एक-दूसरे से मिले। इस दौरान पृथ्वी फ्लाइट में गजल भी गाते हैं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में अभिनेता फ्लाइट में पृथ्वी के बगल में बैठे दिख रहे हैं और वह अपने प्रशंसकों को बताते हैं, "फ्लाइट में सफर करने में अक्सर बड़ी-बड़ी हस्तियों से मुलाकात हो जाती है, कभी शायर, लेखक, बिजनेसमैन और गायक। आज हमारे साथ मशहूर गजल गायक पृथ्वी गंधर्व जी बैठे हैं।"

वीडियो पोस्ट कर अनुपम ने लिखा, "खास मुलाकात: फ्लाइट में यात्रा करने का सबसे अच्छा यह होता है कि आपको अलग-अलग तरह के लोग मिलने का मौका मिलता है। बिजनेस करने वाले, खाने-पीने के शौकीन, स्टाइलिश लोग, लेखक और बातूनी समेत कई लोग आते हैं।"

अभिनेता ने गायक पृथ्वी गंधर्व से मुलाकात पर खुशी जाहिर करते हुए बताया, "पृथ्वी से मिलकर खुशी हुई। आजकल जहां ज्यादातर गायक नए-नए तरह के गाने गाते हैं, वहीं पृथ्वी जी ज्यादातर गजलें गाते हैं और मुझे गजलें बहुत पसंद हैं।"

उन्होंने आखिरी में लिखा, "पृथ्वी ने आखिरी में मेरे पसंदीदा गुलाम अली साहब की एक खूबसूरत गजल भी गाई, जिसके लिए मैं पृथ्वी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा।"

अभिनेता का ये अंदाज प्रशंसकों को काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

पृथ्वी गंधर्व मनोरंजन जगत के जाने-माने गायक और संगीतकार हैं, जो अपनी गजल प्रस्तुतियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' में गाकर संगीत जगत में अपनी शुरुआत की थी।

अभिनेता अनुपम खेर ने अपने अभिनय से करोड़ों लोगों के दिलों में राज किया है। उनकी अदाकारी का जलवा भारत समेत विदेश में भी देखा जा चुका है, जिसमें 'बेंड इट लाइक बेकहम' और 'सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक' जैसी फिल्में शामिल हैं। अपने बेहतरीन अभिनय के लिए उन्होंने दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और आठ फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं।

--आईएएनएस

 

 

