Anupam Kher: अनुपम खेर ने खास अंदाज में दी फैंस को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

मुंबई: अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रशंसकों को गणेश चतुर्थी की खास अंदाज में शुभकामनाएं दी।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं और बैकग्राउंड में गणपति की वीडियो चल रही है। अभिनेता ने इसे कैप्शन दिया, "आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं! गणेश जी आपको हमेशा सुख और शांति प्रदान करें! गणपति बप्पा मौर्या।"

अभिनेता के इस पोस्ट ने प्रशंसकों का दिल जीत लिया। कई यूजर उन्हें 'फायर' और 'हार्ट' के इमोजी कमेंट कर रहे हैं।

एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "जय श्री गणेश महाराज जी," दूसरे ने लिखा, "गणपति बप्पा मोर्या," और एक और यूजर ने लिखा, "ओम गण गणपतये नमः।"

अन्य यूजर ने लिखा, "गणपति बप्पा मार्या।"

अभिनेता इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह अपने प्रशंसकों से जुड़े रहने के लिए अक्सर पोस्ट करते रहते हैं। इससे पहले अभिनेता ने एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें वह महात्मा गांधी के गेटअप में नजर आ रहे थे। दरअसल, अभिनेता बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ में महात्मा गांधी के रोल में दिखाई देंगे। फिल्म के एक 'बिहाइंड द सीन' वीडियो को अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के लिए शेयर किया था।

वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, "'द बंगाल फाइल्स' के सेट्स से, एक बिहाइंड द सीन वीडियो।" इसमें उन्होंने विवेक रंजन अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी को भी टैग किया है। इसमें वे बिलकुल गांधीजी की तरह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ विवेक रंजन और एक क्रू मेंबर भी हैं।

बता दें, फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हुए 'डायरेक्ट एक्शन डे' की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसके निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं। 16 अगस्त को ही कोलकाता में मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया था। स्क्रीनिंग के दौरान काफी हंगामा भी हुआ था। प्रशासन ने इसके ट्रेलर को वहां रिलीज होने नहीं दिया था।