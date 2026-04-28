Fitness Motivation : 71 की उम्र में अनुपम खेर की फिटनेस कर देगी हैरान, जिम में बहा रहे जमकर पसीना

मुंबई: 71 साल की उम्र में जहां लोग अपने काम से आराम लेकर जीवन को सुकून से जीने के बारे में सोचते हैं, वहीं अभिनेता अनुपम खेर पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं।

वे न सिर्फ फिल्म, थिएटर और सोशल वर्क कर रहे हैं, बल्कि अपनी फिटनेस पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। 71 की उम्र में अभिनेता की जिम वीडियो किसी को भी प्रेरित कर सकती है।

अनुपम खेर सोशल मीडिया पर अपनी बातों से फैंस को मोटिवेट करते रहते हैं। इस बार उन्होंने जिम वीडियो पोस्ट कर फैंस को हैरान कर दिया है। अभिनेता वीडियो में शर्टलेस होकर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभिनेता का कहना है कि यह वीडियो उन्हें उस वक्त प्रेरित करती है, जब उनका व्यायाम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है।

अनुपम खेर ने कैप्शन में लिखा, "व्यायाम करने से न सिर्फ मेरा शरीर मजबूत होता है, बल्कि मेरा मन भी शांत होता है। इससे मुझे शांति का अनुभव होता है, मेरा ध्यान और भी केंद्रित होता है। इससे एक ऐसा अनुशासन मिलता है जो व्यायाम सत्र समाप्त होने के काफी समय बाद तक मेरे साथ रहता है।"

अनुपम खेर का मानना है कि एक्सरसाइज की वीडियो युवाओं को भी स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों को प्रेरित करती हैं क्योंकि कभी-कभी लगता है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना सभी का दायित्व है। उन्होंने लिखा, "कभी-कभी, प्रतिबद्धता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती... यह एक ऐसा वादा बन जाता है जो आप पूरी दुनिया के सामने करते हैं।"

अभिनेता अपनी बातों से लेकर अपने मॉर्निंग कोट्स से भी लोगों को प्रेरित करते हैं। वे जिंदगी को सही तरीके से जीने के तरीके भी बताते हैं और बुरे समय में कैसे खुद को संभालना है, ऐसे विषयों पर भी खुलकर बात करते हैं। उन्होंने बीते दिन ही लिखा था, "फूंक मारने से दीपक बुझ जाता है, लेकिन अगरबत्ती नहीं! क्योंकि जो महकता है, उसे कोई भी बुझा नहीं सकता और जो जलता है, वह खुद-ब-खुद बुझ जाता है।"

बता दें कि फिलहाल अभिनेता अपने म्यूजिकल थिएटर शो 'जाने-पहचाने अनजाने' के शो में बिजी हैं। उनके शो दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक में आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले अभिनेता ऑटोबायोग्राफी शो 'कुछ भी हो सकता है' को लेकर सुर्खियों में थे।

--आईएएनएस

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