Anupam Kher post: "बेहद खराब दिन भी सीख देकर जाते हैं..." अनुपम खेर के मॉर्निंग कोट से मोटिवेट हुए फैंस

सतीश शाह के निधन से दुखी अनुपम खेर ने लिखा प्रेरणादायक पोस्ट, फैंस हुए भावुक।
Nov 02, 2025, 11:57 AM
नई दिल्ली:  बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर सतीश शाह के निधन के दुख से उबर नहीं पा रहे हैं। वह हाल ही में उनकी पत्नी मधु शाह से भी मिलने पहुंचे थे। अब अनुपम खेर ने जिंदगी की सच्चाई और गुजरने वाले दिनों को लेकर बहुत खूबसूरत बात लिखी है।

अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक मोटिवेशनल पोस्ट किया है। पोस्ट पर लिखा है, "जिंदगी में किसी भी दिन अफसोस महसूस न करें…क्योंकि अच्छे दिन खुशियां देकर जाते हैं, बुरे दिन अनुभव देकर जाते हैं, बेहद खराब दिन सीख देकर जाते हैं और बहुत अच्छे दिन खूबसूरत यादें देकर जाते हैं।"

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "सच्चाई।" फैंस भी अनुपम खेर के कोट को पसंद कर रहे हैं। अनुपम की लिखी लाइनों को फैंस प्रेरक बता रहे हैं।

इससे पहले अनुपम खेर मधु शाह से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने मुलाकात का प्यारा सा वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह मधु शाह के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मधु शाह को अल्जाइमर की बीमारी है, जिसकी वजह से उन्हें चीजों को याद रखने में परेशानी होती है।

अनुपम ने वीडियो शेयर कर लिखा था, "मैं सतीश शाह की पत्नी मधु शाह से मिलने के लिए गया था। मन में उदासी भी थी और एक अजीब सी घबराहट भी कि सतीश की बात करूं या कुछ और कहूं! अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था! समझ में नहीं आ रहा था कि आंखों में ज्यादा आंसू सतीश के जाने के हैं या मधु की याददाश्त जाने के।"

हाल ही में अनुपम स्विट्जरलैंड में वेकेशन से लौटे हैं। एक्टर स्विट्जरलैंड से भी हर दिन नेचर का वीडियो पोस्ट करते थे।

उन्होंने फिल्ममेकर यश चोपड़ा के नाम से चलने वाली ट्रेन का वीडियो पोस्ट किया था और यश चोपड़ा साहब के हिंदी सिनेमा में किए योगदान को याद किया था।

अनुपम खेर फिलहाल अपनी फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' की री-रिलीज को लेकर काफी खुश हैं। ये फिल्म अनुपम के लिए खास है क्योंकि फिल्म के निर्माता वह खुद हैं और फिल्म की कहानी की प्रेरणा भी उन्हें अपनी भांजी तन्वी से मिली, जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं।

 

