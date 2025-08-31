मनोरंजन

Anupam Kher Play Kolkata: 'कुछ भी हो सकता है' के मंच पर अनुपम खेर का 'जादू', दर्शकों ने खड़े होकर बजाईं तालियां

कोलकाता में अनुपम खेर के 'कुछ भी हो सकता है' शो को स्टैंडिंग ओवेशन मिला।
Aug 31, 2025, 11:28 AM
मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अनुपम खेर किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। रविवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने कोलकाता में हुए अपने ऑटोबायोग्राफिकल प्ले 'कुछ भी हो सकता है' की झलकियां दिखाई हैं। हालांकि पोस्ट में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन तस्वीरों और वीडियो में साफ दिख रहा है कि यह शो उनके लिए बेहद खास और भावुक रहा।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीरों में अनुपम खेर स्टेज पर खड़े नजर आ रहे हैं। उनके पीछे एक बड़ी स्क्रीन पर 'कुछ भी हो सकता है विद अनुपम खेर' लिखा हुआ है। इस दौरान अनुपम खेर नीली लाइनों वाली शर्ट और बेज रंग की पैंट में नजर आए। उनका यह सादगी भरा लुक लोगों को काफी पसंद आया। एक वीडियो में दिख रहा है कि दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। चारों तरफ तालियों की गूंज है, जिसे अनुपम खेर सिर झुकाकर विनम्रता से स्वीकार करते हैं। उनके चेहरे पर भावुकता साफ झलक रही है। एक और वीडियो में वे दर्शकों के बीच जाकर उनसे मिलते और हाथ मिलाते भी नजर आते हैं।

इस पोस्ट के साथ अनुपम खेर ने एक छोटा लेकिन दिल को छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा, "मेरे ऑटोबायोग्राफिकल प्ले 'कुछ भी हो सकता है' को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के लिए कोलकाता का शुक्रिया। आप सभी कितने शानदार दर्शक थे और उन सभी का भी शुक्रिया जिन्होंने प्ले से पहले मुझे शुभकामनाएं दी। जय हो!"

अनुपम के इस पोस्ट पर फैंस काफी कमेंट्स कर रहे हैं।

एक फैन ने लिखा, "आपकी जर्नी हर किसी के लिए प्रेरणा है। जय हो अनुपम सर!"

दूसरे फैन ने लिखा, "सर, मैं थिएटर स्टूडेंट हूं। आज आपने जो जिया, उससे सीखा कि सिर्फ डायलॉग्स नहीं, जिंदगी भी मंच पर बोली जाती है।"

अन्य फैंस ने इंस्टाग्राम पर ऑटोबायोग्राफिकल प्ले की पूरी वीडियो डालने की अपील की। एक फैन ने कमेंट में लिखा, ''आप पूरा वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दीजिए... हम भी देखना चाहते हैं!''

वहीं कई लोगों ने हार्ट और ताली बजाने वाले इमोजी के जरिए अपना प्यार जताया।

 

Anupam KherIndian TheatreKuch Bhi Ho Sakta HaiTheatre Performanceinspirational journeyBollywood actorsKolkata Theatre

