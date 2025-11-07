Anupam Kher Film : अनुपम खेर के एक्टर प्रिपेयर्स की पहली शॉर्ट फिल्म ‘रिहा’ 8 नवंबर को होगी रिलीज

मुंबई: मशहूर अभिनेता अनुपम खेर का एक्टिंग स्कूल 'एक्टर प्रिपेयर्स' जल्द ही 'रिहा' नाम की शॉर्ट फिल्म लेकर आ रहा है। अभिनेता ने शुक्रवार को बताया कि रिहा का प्रीमियर शनिवार को होगा।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म का पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "यह फिल्म 8 नवंबर, शनिवार को स्कूल के आधिकारिक यूट्यूब चैनल 'एक्टर प्रिपेयर्स' पर प्रीमियर होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, रिमाइंडर सेट करें और इस नई शुरुआत का हिस्सा बनें।"

इस साल 'एक्टर प्रिपेयर्स' ने अपने 20 साल पूरे किए। इसी खुशी में अनुपम खेर ने ऐलान किया था कि अब उनका स्कूल ट्रेनिंग के साथ-साथ प्रोफेशनल शॉर्ट फिल्में, यूट्यूब सीरीज और थिएटर प्ले भी बनाएगा। 'रिहा' इसी मिशन की पहली कड़ी है।

अभिनेता ने एक्टिंग स्कूल के 20 साल पूरे होने की खुशी में इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, "सच्ची एक्टिंग की पढ़ाई क्लासरूम में खत्म नहीं होती, असली ट्रेनिंग तो सेट और स्टेज पर शुरू होती है। हमारा मकसद है ट्रेनिंग और मौके के बीच मजबूत पुल बनाना।"

उन्होंने आगे कहा, "स्कूल के सभी प्रोडक्शंस को दुनिया भर में स्ट्रीम किया जाएगा। इससे छात्रों को परफॉर्म करने, नजर आने और आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा।"

अनुपम खेर ने फैंस से अपील की, "चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, और हर सपने देखने वाले कलाकार की इस यात्रा का साथ दें।"

अभिनेता अनुपम खेर की हालिया रिलीज फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' है। इस फिल्म में उन्होंने महात्मा गांधी की भूमिका अदा की। इससे पहले वह अनुराग बसु की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' में नजर आए थे। फिल्म में उनके साथ आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान और अली फजल नजर आए थे।

--आईएएनएस