Anupam Kher Acting School : अपने एक्टिंग स्कूल के 20 साल पूरे होने पर अनुपम खेर ने की ये बड़ी घोषणा, छात्रों को देंगे वैश्विक मंच पर चमकने का मौका

मुंबई: मशहूर अभिनेता अनुपम खेर अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने विचार प्रशंसकों के साथ शेयर करते रहते हैं। बुधवार को उन्होंने कहा कि वे अपने एक्टिंग स्कूल एक्टर प्रीपेयर्स की 20 साल की सफलता के बाद एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया, जिसमें वे कहते हैं, "नमस्कार दोस्तों, जब भी मुझे आपसे कोई भी बात शेयर करनी होती है तो मैं एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर देता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे एक्टिंग स्कूल 'एक्टर प्रीपेयर्स' को 20 साल पूरे हो गए हैं। इन सालों में हमने कई बेहतरीन एक्टर्स दिए हैं। कुछ तो अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं तो कुछ अभी रेस में हैं। हमने कोशिश की है कि यहां आने वाले हर छात्र का जितना हो सके, साथ दें।"

अभिनेता ने बताया कि जापान न्यूज एजेंसी ने एक्टर प्रीपेयर्स को टॉप-5 एक्टिंग स्कूल में गिना। उन्होंने कहा, "अब हम एक साल से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को स्कॉलरशिप दें। अब हमने नई चीज शुरू की है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब हम नई शुरुआत के रूप में इनहाउस प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम छात्रों के लिए शॉर्ट फिल्में बनाएंगे, जिसमें स्कूल के बच्चे ही शामिल होंगे। ये फिल्में बड़े फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी। इससे छात्रों को पहचान मिलेगी और मौके भी। हमारा मकसद यही है कि 20 साल पहले जिस उद्देश्य से स्कूल खोला था, वो आगे भी जारी रहे।"

अभिनेता ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "20 साल से एक्टर प्रीपेयर्स उन लोगों के सपने देखने वालों का घर रहा है, जिन्होंने परफॉर्म करना का साहस दिखाया।"

अभिनेता ने आगे बताते हुए लिखा कि सच्ची सीख क्लासरूम में खत्म नहीं होती, बल्कि वह तो सेट और स्टेज पर शुरू होती है। किसी चीज पर प्रशिक्षण और अवसरों के बीच सेतु बनाने के अपने मिशन में एक्टर प्रिपेयर्स अब हमारे प्रशिक्षित अभिनेताओं के साथ पेशेवर शॉर्ट फिल्में, यूट्यूब सीरीज और मंच नाटकों का निर्माण करेगा।

उन्होंने आगे लिखा, "सारे प्रोडक्शन को दुनियाभर में प्रसारित किया जाएगा, जिससे हमारे कलाकारों को परफॉर्म करने, नजर आने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

सबसे खास बात ये है कि पहली शॉर्ट फिल्म 'रीहा' इस शनिवार को स्कूल के आधिकारिक यूट्यूब चैनल 'एक्टर प्रीपेयर्स' पर रिलीज हो रही है।

अनुपम ने फैंस से कहा, "सब्सक्राइब करें, रिमाइंडर सेट करें और इस मुहिम का हिस्सा बनें। हर महत्वाकांक्षी अभिनेता के लिए आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है।"

--आईएएनएस