Anubhav Sinha: निर्देशक अनुभव सिन्हा का अगला पड़ाव देहरादून, आम जनता से उनका पसंदीदा सिनेमा की यात्रा

अनुभव सिन्हा देहरादून में जनता से सिनेमा पर करेंगे संवाद।
Oct 30, 2025, 02:08 PM
मुंबई:  निर्देशक अनुभव सिन्हा इन दिनों सिनेमा की दुनिया से दूर आम लोगों के बीच उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वे किस तरह की फिल्म चाहते हैं। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि उनकी यात्रा का आने वाला टूर देहरादून का होगा।

निर्देशक ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें लिखा, "मैं आ रहा हूं आपके शहर देहरादून में... आपके देहरादून में आपसे जानने।"

सिन्हा ने फॉलोअर्स को जानकारी के लिए अपना संपर्क नंबर भी साझा किया ताकि फैंस सीधे उनसे जुड़ सकें।

दरअसल, कुछ समय पहले निर्देशक ने एक वीडियो के जरिए प्रशंसकों को जानकारी देते हुए इस बात की घोषणा की थी कि यह टूर वह आम जनता को करीब से जानने और उनको समझने के लिए है कि वे सिनेमा से क्या चाहते हैं और किस तरह की कहानियां वे देखना चाहते हैं।

इस यात्रा की शुरुआत निर्देशक ने लखनऊ से की थी, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। निर्देशक का कहना है कि यह यात्रा महज एक प्रमोशनल टूर नहीं, बल्कि एक सिनेमाई संवाद का पुल है, जो मुंबई की चमक-दमक से दूर, ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत की आवाज को सुनने का प्रयास है।

अनुभव अपने फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्में बना चुके हैं, जिनमें 'आर्टिकल 15,' 'मुल्क,' 'थप्पड़,' 'भीड़,' 'अनेक,' और 'गुलाब गैंग' शामिल हैं।

उन्होंने डायरेक्टर पंकज पाराशर के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। इसके बाद अनुभव ने साल 2001 में आई फिल्म 'तुम बिन' का डायरेक्शन किया, लेकिन उन्हें सबसे पहले बड़ी पहचान शाहरुख खान और करीना कपूर खान की फिल्म 'रा. वन' के जरिए मिली थी। इसके अलावा, अनुभव सिन्हा ने नेटफ्लिक्स सीरीज 'आईसी 814 : कंधार प्लेन हाईजैक' (2024) का भी निर्देशन किया है, जो एक वास्तविक घटना पर आधारित है।

गौरतलब है कि अनुभव की पत्नी रत्ना सिन्हा भी डायरेक्टर हैं। वे 'शादी में जरूर आना' सहित अन्य फिल्मों के लिए बतौर डायरेक्टर-प्रोड्यूसर काम कर चुकी हैं।

 

 

