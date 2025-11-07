मनोरंजन

Anu Aggarwal Yoga : अनु अग्रवाल ने बताया योग से मिला नया जीवन, कहा- पहले मेंटल हेल्थ पर कोई बात नहीं करता था

'आशिकी' फेम अनु अग्रवाल ने बताया—योग से मिली नई पहचान और मानसिक शांति की राह।
Nov 08, 2025, 06:33 AM
मुंबई: फिल्म 'आशिकी' से लोकप्रियता हासिल करने वाली मशहूर अभिनेत्री अनु अग्रवाल ने शुक्रवार को योग के महत्व पर प्रकाश डाला।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मैंने एक वैकल्पिक योग थेरेपिस्ट के रूप में साल 2013 में शुरुआत की। उस दौरान मेंटल हेल्थ पर ज्यादा लोग बात नहीं करते थे और उस समय यह बेहद नया था। मेरे लिए भी कुछ नया करने जैसा था।

अभिनेत्री ने बताया कि उनकी पहली क्लास सेंट स्टेनिसल्स में हुई थी। उन्होंने लिखा, "मैंने अपनी पहली क्लास में झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के साथ काम किया था और शुरुआती दिनों में मैं ये नहीं जानती थी कि 'ब्रिंग जॉय योगा' असर करेगा, लेकिन ये करवाने के बाद मैंने बच्चों पर परिवर्तन देखा और मैं बहुत खुश हुई।

अभिनेत्री ने आगे बताया कि उन्हें ये बदलाव देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने लिखा, "इसी सफलता से प्रेरित होकर, अब मैं इस योग पद्धति को निखारने और फैलाने का काम लगातार कर रही हूं।"

अभिनेत्री अब भले ही योग पर ध्यान देती हैं, लेकिन एक समय में उन्होंने हिंदी सिनेमा में राज किया था।

दिल्ली की रहने वाली अनु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र की पढ़ाई करने के साथ-साथ महेश भट्ट की फिल्म 'आशिकी' साइन की थी। 1990 में फिल्म रिलीज होने के बाद अभिनेत्री रातोंरात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने 'गजब तमाशा', 'खलनायिका', 'किंग अंकल', 'कन्यादान', 'बीपीएल ओए', और 'रिटर्न टू ज्वेल थीफ' जैसी कई फिल्मों में काम किया। फिर एक एक्सीडेंट ने अभिनेत्री की जिंदगी बदल दी।

दरअसल, 1999 में अभिनेत्री का एक रोड एक्सीडेंट हो गया था। इससे उभरने में उन्हें लंबा समय लगा और उनका इलाज लगभग 3 साल तक चला।

--आईएएनएस

 

 

