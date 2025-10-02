Anshuman Jha Film : 'लॉर्ड कर्जन की हवेली' में बीथोवन के संगीत के साथ ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर का अनोखा संगम, 10 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म

मुंबई: अभिनेता अंशुमान झा अब निर्देशन की दुनिया में भी कदम रख रहे हैं। उनकी डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म 'लॉर्ड कर्जन की हवेली' इस साल अक्टूबर में बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। इस फिल्म में क्लासिकल संगीत के मास्टर लुडविग वान बीथोवन की दो प्रसिद्ध संगीत कृतियों को एक नए और अनोखे अंदाज में पेश किया गया है। यह फिल्म एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर है, जिसमें रसिका दुग्गल और अर्जुन माथुर ने प्रमुख भूमिका निभाई है।

फिल्म निर्माण में संगीत का अपना एक अलग महत्व होता है, और अंशुमान झा ने इसे बखूबी समझते हुए बीथोवन के क्लासिक संगीत को अपनी फिल्म की कहानी के साथ जोड़ने का शानदार तरीका अपनाया है।

आईएएनएस से बात करते हुए अंशुमान ने कहा, ''एक फिल्म निर्माता के रूप में, मैंने फिल्म में विपरीत भावों को दिखाने की कोशिश की है। सिनेमाई अनुभव के लिए संगीत डिजाइन बेहद जरूरी है। बीथोवेन का संगीत सटीक है। इसे 'लॉर्ड कर्जन की हवेली' जैसी ब्लैक कॉमेडी शामिल करके कहानी में एक अनोखा मेल जोड़ा गया है।''

अंशुमान खुद बीथोवन के बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने फिल्म के लिए बीथोवन की दो बेहद लोकप्रिय संगीत कृतियों, 'फ्यूर एलिसे' और 'सिंफनी नंबर 5,' को पूरी तरह नया रूप दिया है। इस काम में उन्होंने बेल्जियम के मार्गिट अवॉर्ड विजेता संगीतकार साइमन फ्रांसकेट के साथ मिलकर संगीत को पुनर्जीवित किया।

क्लासिक्स संगीत को नए सिरे से तैयार करने के बारे में, साइमन फ्रैन्सक्वेट ने कहा कि उनका मकसद बीथोवन के संगीत की नकल करना नहीं था, बल्कि उनकी संगीत की पहचान को आज के समय के संदर्भ में महसूस करना था। उन्होंने इस संगीत को इस तरह से नया रूप दिया है।

बता दें कि फिल्म 'लॉर्ड कर्ज़न की हवेली' की शूटिंग यूके में हुई है और यह फिल्म 'हिचकॉक' के थ्रिलर की शैली में बनी है। इस फिल्म को भारतीय सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने में काफी समय लगा; लगभग छह महीने तक फिल्म की रिलीज रुकी रही, जिससे इसके निर्माताओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

अंशुमान झा के निर्देशन की यह पहली फिल्म है, और उन्होंने इसे एक ही लेंस से शूट किया है, जो इसे और भी खास बनाता है। इस फिल्म में अर्जुन माथुर के साथ-साथ तन्मय धननिया और परेश पहूजा भी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का निर्माण गोल्डन रेशियो फिल्म्स और फर्स्ट रे फिल्म्स ने किया है, और मैक्स मार्केटिंग लिमिटेड इसे प्रस्तुत कर रहा है।

'लॉर्ड कर्जन की हवेली' 10 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होगी।