Anshula Kapoor : अंशुला कपूर की सगाई में नहीं दिखी श्रीदेवी की तस्वीर, नहीं खत्म हुई पारिवारिक तल्खियां !

अंशुला कपूर की सगाई में मोना कपूर की झलक, श्रीदेवी रही दूर
Oct 05, 2025, 03:12 PM
अंशुला कपूर की सगाई में नहीं दिखी श्रीदेवी की तस्वीर, नहीं खत्म हुई पारिवारिक तल्खियां !

नई दिल्ली: फिल्म निर्माता और निर्देशक बोनी कपूर और दिवंगत मोना कपूर की बेटी अंशुला कपूर ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई कर ली है। सगाई के फंक्शन में पूरा कपूर परिवार नजर आया।

अपनी बड़ी बहन अंशुला पर अर्जुन कपूर, खुशी कपूर और जाह्नवी कपूर ने खुलकर प्यार लुटाया, लेकिन परिवार की पहली ही शादी से दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी को दूर रखा गया। अपनी सगाई में अंशुला कपूर ने अपनी मां मोना कपूर की फोटो रखी, जिसमें पिता बोनी कपूर भी दिखाई दिए।

अंशुला सगाई के लिए जिस कुर्सी पर बैठी, उसकी साइड की कुर्सी पर उनकी मां की फोटो भी देखी गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर उसकी फोटोज भी पोस्ट की और मां का कहा गया वाक्य 'रब राखा' लिखा।

पोस्ट से साफ है कि अंशुला का अपनी मां के प्रति लगाव गहरा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब पूरा कपूर परिवार मौजूद था, तब भी एक्ट्रेस श्रीदेवी को निधन के बाद परिवार में जगह नहीं मिली।

श्रीदेवी के होते हुए दोनों परिवार कभी एक नहीं हुए। अर्जुन कपूर ने भी श्रीदेवी को कभी मां का दर्जा नहीं दिया था, क्योंकि उनकी वजह से उनकी मां मोना को काफी कुछ झेलना पड़ा था।

उन्होंने खुद इंटरव्यू में खुलासा किया था कि श्रीदेवी को उन्होंने कभी मां नहीं माना, वो सिर्फ उनके लिए मैम थीं। एक्टर न ही उनसे प्यार करते थे और न ही नफरत। श्रीदेवी के निधन के बाद दोनों परिवारों को एक-दूसरे का सहारा बनते हुए देखा, क्योंकि जाह्नवी और खुशी दोनों ही काफी यंग थीं।

उस दौरान अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर ने दोनों बहनों का पूरा ध्यान रखा। फिल्म के प्रमोशन तक पर चारों बच्चों को साथ देखा गया। बोनी कपूर ने मीडिया के साथ की गई बातचीत में कहा था कि उनके सारे बच्चे एक साथ हैं और परिवार साथ है। ऐसे में इतने सालों बाद बोनी कपूर को अपने सारे बच्चे मिल गए, लेकिन वो श्रीदेवी को घर की पहली ही शादी में जगह नहीं दिला पाए। श्रीदेवी को लेकर आज भी परिवार में अनदेखी सी दीवार है, जो समय के साथ भी भर नहीं पाई है।

 

