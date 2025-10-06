मनोरंजन

Anshula Kapoor Engagement : कपूर ने बताया कैसे टीम ने उन्हें 'कंफर्ट जोन से बाहर' निकलने में मदद की

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने रोहन ठक्कर के साथ सगाई कर ली है।
Oct 06, 2025, 05:35 AM
अंशुला कपूर ने बताया कैसे टीम ने उन्हें 'कंफर्ट जोन से बाहर' निकलने में मदद की

मुंबई: अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की रोहन ठक्कर के साथ सगाई हो गई है। इस रिंग सेरेमनी की कुछ तस्वीरें अंशुला कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कीं।

इस समारोह में ‘गोर धना’ की रस्म भी निभाई गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अंशुला कपूर ने बताया कि कैसे उनकी टीम ने इस खास दिन को यादगार बनाने में मदद की।

इसके लिए अंशुला की टीम ने उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित किया। इस पोस्ट में अंशुला ने टीम को धन्यवाद कहते हुए आभार प्रकट किया।

फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी अंशुला ने इस पोस्ट में लिखा, "इन तस्वीरों में जो ड्रेस, खूबसूरत हेयर, और मेकअप आप देख रहे हैं, वह सीधे उन लोगों के दिलों और हाथों से आया है, जिनसे मैं प्यार करती हूं।"

अर्पिता मेहता को धन्यवाद देते हुए अंशुला कपूर ने बताया कि वह उनकी पहली साड़ी और लहंगे से लेकर अब उनके पहले शादी के जोड़े बनने तक में उनके साथ रही हैं।

अंशुला ने कहा, "आपने हर धागे में प्यार भरा है, और मेरे लहंगे में हमारी एक झलक दिखती है। इसमें बंधिनी, पारंपरिक कच्छ कढ़ाई, और रोहन के परिवार की परंपरा को सम्मान देने वाला शीशे का काम है। मेरे सपनों का लहंगा बनाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।"

अंशुला ने आगे लिखा, "मनीष, आपने मुझे सबसे खूबसूरत महसूस कराया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे हमेशा मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकालने और हर अनोखे आइडिया पर 'हां, चलो इसे आजमाते हैं' कहने के लिए शुक्रिया। सबा खान और शिवानी, आप दोनों मेरी हर लुक, हर शूटिंग और हर मुश्किल समय में मेरे साथ रहे हैं। आपने मेरे जन्मदिन, खास डेट नाइट्स और बीच के हर छोटे-बड़े पल को सजाया है। आप सिर्फ मेरी ग्लैमर टीम नहीं, बल्कि मेरा परिवार हैं। मैं आपके बिना इस दिन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आपकी बदौलत ही मैं अपने खास दिन इतनी मुस्कुराती और दमकती हुई दिखी।''

इस सगाई समारोह में अर्जुन कपूर की चचेरी बहन सोनम कपूर, शनाया कपूर, जान्हवी कपूर और भाई जहान कपूर सहित करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए थे। इस दौरान अंशुला कपूर अपनी मां को याद कर भावुक भी हो गई थीं।

 

 

