Ankush Raja : छठ से पहले छाया नया गाना 'ओरी तर', अंकुश राजा ने बताई त्योहार की अहमियत

मुंबई: दिवाली के साथ-साथ अब छठ पूजा का पावन पर्व भी द्वार पर दस्तक दे रहा है। भोजपुरी सिनेमा ने अपनी संगीतमय विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए नया छठ गीत 'ओरी तर' रिलीज किया है, जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है।

यह गीत न केवल छठी मइया की भक्ति को जगाता है, बल्कि भोजपुरी युवाओं की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने का माध्यम बन गया है।

छठ महोत्सव को लेकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में लोगों का उत्साह चरम पर है। उनकी आस्था में चार चांद लगाने के लिए भोजपुरी में एक-से-बढ़कर-एक छठ गीत रिलीज हो रहे हैं।

इस क्रम में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के गायक और अभिनेता अंकुश राजा ने छठ गीत 'ओरी तर' को इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, "जय छठी मइया। गाना ओरी तर।"

अंकुश भोजपुरी सिनेमा के युवा आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने छठ की पवित्रता को संगीत के रंगों से सजाया है। गाने को अंकुश राजा, राज और नंदनी सिंह ने अपनी मधुर आवाज में गाया है।

गाने के बोल मनोज मतलबी ने लिखे हैं, जिन्होंने छठ पूजा के भावों को सरल शब्दों में उकेरा है। संगीतकार गोविंद ओझा ने इसका संगीत तैयार किया है, जो सुनते ही मन को छठ घाट किनारे ले जाता है।

वीडियो में अंकुश और नंदनी सिंह गाते-बजाते नजर आते हैं, जबकि बैकग्राउंड में छठ पूजा के जीवंत दृश्य दिखाए गए हैं – सूर्योदय की किरणें, डूबते सूरज को अर्घ्य और परिवारों की एकजुटता। यह दृश्यावली छठ के आध्यात्मिक सार को जीवंत कर देती है।

रिलीज के महज पांच दिनों में 'ओरी तर' ने यूट्यूब पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अंकुश राजा के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड यह गीत 713,773 व्यूज हासिल कर चुका है। लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है, जहां श्रोता इसे 'छठ का हृदयस्पर्शी गीत' बता रहे हैं।