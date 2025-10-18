मनोरंजन

Ankush Raja New Song : छठ पर्व के रंग में रंगा नया गाना 'छठीया करेला जाईब नईहर' हुआ रिलीज

अंकुश राजा ने छठ पर्व पर नया गीत ‘छठीया करेला जाईब नईहर’ रिलीज किया
Oct 18, 2025, 02:51 PM
छठ पर्व के रंग में रंगा नया गाना 'छठीया करेला जाईब नईहर' हुआ रिलीज

मुंबई: छठ का पावन पर्व नजदीक आते ही उत्साह और भक्ति का माहौल चारों ओर छा गया है। इसी कड़ी में, भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता और गायक अंकुश राजा ने अपने प्रशंसकों के लिए एक खास तोहफा पेश किया है। शनिवार को उन्होंने नया छठ गीत 'छठीया करेला जाईब नईहर' रिलीज कर दिया है।

गाने को अंकुश ने अपने यूट्यूब चैनल पर ही रिलीज किया है, जो छठ पर्व की भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाता है।

अंकुश राजा ने इस गाने का एक क्लिप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "गाना 'छठीया करेला जाईब नईहर' रिलीज हो गया है।"

उनके इस पोस्ट को प्रशंसकों का खूब प्यार मिल रहा है। गाने में छठ पूजा की झलक साफ दिखती है, जहां पारंपरिक रीति-रिवाजों और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलता है।

इस गाने को अंकुश राजा और सृष्टि भारती ने अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज में गाया है। गाने के बोल बोस रामपुरी ने लिखे हैं, जो छठ पर्व की महिमा और नईहर की भावनाओं को सहजता से व्यक्त करते हैं। वहीं, संगीत विक्की वोक्स ने दिया है, जिन्होंने भक्ति और भोजपुरी संस्कृति को आधुनिक धुनों के साथ पिरोया है।

गाने के वीडियो में छठ पूजा के दृश्यों को खूबसूरती से चित्रित किया गया है, जिसमें व्रत की तैयारियां, घाट की सजावट और भक्ति का उत्साह देखने को मिलता है। साथ ही, अंकुश राजा को स्टूडियो में गाते हुए दिखाया गया है।

प्रशंसक इसे खूब पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसके बोल और संगीत की तारीफ भी कर रहे हैं।

गायक अंकुश की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड सिंगर साल 2009 में पहला गाना 'नमन बा नव दुर्गा' से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। सिंगिंग के बाद उन्होंने फिल्म 'मैं तेरा आशिक' से अभिनय की दुनिया में भी कदम रखा था।

अंकुश अपने भाइयों के साथ काफी लोकप्रिय रहते हैं। उन्होंने 'पकड़ुआ बियाह' और 'ऐहा ससुरारी जीजा जी' जैसे कई हिट गाने दिए हैं।

 

 

