Ankita Lokhande photos : अंकिता लोखंडे ने स्टाइलिश तस्वीरों के साथ साझा किया आत्मविश्वास का संदेश

अंकिता लोखंडे की नई तस्वीरें वायरल, पति विक्की जैन अस्पताल में भर्ती
Sep 17, 2025, 06:03 AM
अंकिता लोखंडे ने स्टाइलिश तस्वीरों के साथ साझा किया आत्मविश्वास का संदेश

मुंबई: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने मंगलवार को कुछ तस्वीरें पोस्ट कर अपनी बातें साझा कीं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

अंकिता ने इंस्टाग्राम पर एक प्रेरणादायक कैप्शन के साथ अपनी तस्वीरें साझा कीं, जिसमें आत्मविश्वास का संदेश छिपा है।

तस्वीरों में अंकिता ने हल्के नीले रंग का स्टाइलिश ड्रेस पहना है, जो उनकी खूबसूरती को और निखार रहा है। मिनिमल मेकअप के साथ उन्होंने अपने लुक को सादगी से भर रखा है, जो उनकी सुंदरता को और उभार रहा है। गले में खूबसूरत नेकपीस और कानों में ईयररिंग्स उनके लुक को और आकर्षक बनाते हैं। वहीं, बालों को उन्होंने खुला छोड़ रखा है।

पहली तस्वीर में अंकिता आत्मविश्वास भरे अंदाज में स्टाइलिश पोज देती नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर में उनकी दिलकश मुस्कान और आकर्षक अदा प्रशंसकों को दीवाना बना रही है। तीसरी तस्वीर में वह सीधे कैमरे की ओर देखते हुए अपने आत्मविश्वास को दर्शा रही हैं। अन्य तस्वीरों में वह कभी कमर पर हाथ रखकर, तो कभी दीवार के सहारे पोज देती दिख रही हैं।

अंकिता ने तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, "सिर्फ एक कपड़े में औरत नहीं, बल्कि एक कहानी हूं, जो आत्मविश्वास, ताकत और रोशनी से लिखी गई है।"

उनकी इस पोस्ट पर प्रशंसक उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। कई यूजर्स उन्हें 'गॉर्जियस' और 'ब्यूटीफुल' जैसे शब्दों से सराह रहे हैं।

अंकिता लोखंडे ने टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे आखिरी बार पति विक्की जैन संग शो 'लाफ्टर शेफ 2' में नजर आई थी।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनेत्री के पति विक्की जैन अस्पताल में भर्ती नजर आ रहे हैं। उनके एक हाथ में पट्टी बंधी नजर आई, तो दूसरे हाथ में ड्रिप लगी दिखाई दी। चेहरे पर सूजन भी है।

दरअसल, अभिनेता समर्थ जुरेल ने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन पर विक्की जैन का वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें विक्की जैन के हाथ में पट्टी बंधी थी और बाएं हाथ में ड्रिप लगी थी। वीडियो में अंकिता लोखंडे भी नजर आ रही थीं।

बता दें कि एक दुर्घटना में उनके हाथ में कांच घुस गया था और उन्हें 45 टांके लगाने पड़े थे।

 

 

