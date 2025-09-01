मनोरंजन

Priya Marathe Death: अपनी वेडी के जाने से सदमे में अंकिता लोखंडे, बोलीं, 'हमेशा मुस्कुराते हुए मेरा साथ निभाया'

अंकिता लोखंडे ने प्रिया मराठे को याद कर भावुक श्रद्धांजलि दी
Sep 01, 2025, 07:17 PM
मुंबई: प्रिया मराठे को अंकिता लोखंडे वेडी कहती थीं। उनके निधन से वो गहरे सदमे में हैं। उनके साथ बिताए पलों को याद करते हुए अभिनेत्री ने जीवन का फलसफा बयां किया। 'पवित्र रिश्ता' सीरियल में दोनों ने काम किया था। प्रिया ने वर्षु का किरदार निभाया था। 31 अगस्त को मुंबई में महज 38 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर पुरानी तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वह प्रार्थना और प्रिया नजर आ रही हैं। अंकिता ने शोक जताते हुए कैप्शन में लिखा, "प्रिया मेरी सबसे खास दोस्त थी, जिससे मैं पवित्र रिश्ता में मिली थी। मैं, प्रार्थना (बहेरे) और प्रिया, हम तीनों की दोस्ती बहुत प्यारी थी। हम एक-दूसरे को मराठी में 'वेडी' कहकर बुलाते थे। वो मेरे सुख-दुख में हमेशा साथ थीं। जब मुझे उसकी जरूरत होती, वो कभी पीछे नहीं हटीं। गणपति के समय वो हमेशा गौरी महा आरती में पहुंचती थीं। इस बार मैं वहां उसे याद करते हुए प्रार्थना करूंगी। प्रिया बहुत हिम्मतवाली थी, उसने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। आज वो हमारे साथ नहीं है, और ये सोचकर दिल दुखता है। उसका जाना हमें सिखाता है कि कोई बाहर से हंसता दिखे, तो भी अंदर से क्या सह रहा है, हम नहीं जानते। इसलिए हमेशा अच्छा व्यवहार करें। प्रिया, मेरी वेडी, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। हर पल के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे...।"

मराठी भाषा में "वेडी" का मतलब "पागल" होता है। ये गर्ल गैंग आपस में बेतकल्लुफी से एक-दूजे को इसी नाम से संबोधित करती थीं।

प्रार्थना बहेरे ने पवित्र रिश्ता में वैशाली मनोहर करंजकर की भूमिका निभाई थी, जबकि अंकिता ने अर्चना करंजकर देशमुख और प्रिया ने वर्षा का किरदार निभाया था।

बता दें, वे कई वर्षों से कैंसर से जूझ रही थीं, रिकवर भी कर रही थीं, लेकिन रविवार को उनका निधन मीरा रोड स्थित आवास में हो गया था। उनके जाने से मराठी फिल्म जगत में शोक की लहर है।

उन्होंने ‘पवित्र रिश्ता’, ‘चार दिवस सासुचे’, ‘तू तिथे मी’, ‘स्वराज्यरक्षक संभाजी’ और ‘या सुखन्नो’ जैसे लोकप्रिय टीवी सीरियल्स में काम किया है। वह मराठी ही नहीं हिंदी टीवी दर्शकों के बीच अपनी एक्टिंग के लिए प्रसिद्ध थीं। वह मराठी ही नहीं हिंदी टीवी दर्शकों के बीच अपनी एक्टिंग के लिए प्रसिद्ध थीं।

 

 

