Ankita Lokhande News : विक्की जैन का बॉलीवुड डेब्यू, पत्नी अंकिता ने दी बधाई

अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन फिल्म 'हक' से करेंगे बॉलीवुड डेब्यू
Sep 24, 2025, 02:35 AM
विक्की जैन का बॉलीवुड डेब्यू, पत्नी अंकिता ने दी बधाई

मुंबई: टीवी सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ से मशहूर हुईं एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पति भी अब बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। वह यामी गौतम और इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म 'हक' से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं।

इस अवसर पर उन्होंने विक्की जैन को बधाई देते हुए एक भावुक संदेश सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अपनी इस पोस्ट में अंकिता ने बताया कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वे भी अब एक बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में अपने सफर की शुरुआत कर रहे हैं।

अंकिता लोखंडे ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मुझे आप पर बहुत गर्व है, प्यारे पति विक्की जैन। आपका हर कदम, आपकी हर उपलब्धि मुझे और भी ज्यादा उत्साहित करती है। अब इस अद्भुत फिल्म 'हक' के सहयोगी निर्माता के रूप में आपकी लगन, कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता पहले से कहीं ज्यादा चमक रही है।"

उन्होंने फिल्म की टीम की सराहना करते हुए आगे लिखा, "पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद। विनीत सर, यामी, इमरान हाशमी, वर्तिका सिंह, संदीप, विशाल, जूही और इसमें शामिल सभी लोग। आप सभी को शुभकामनाएं। यह फिल्म लोगों के दिलों को छू लेगी और मैं इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हूं। 7 नवंबर को यह रिलीज होने वाली है, तारीख याद रखें।"

अंकिता ने आगे लिखा, "संदीप सिंह, आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं। एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में मेरी पहली फिल्म आपके साथ थी और अब विक्की के सफर के साथ। हमारा यह संबंध और भी मजबूत होने जा रहा है। आपके साथ होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमेशा आगे बढ़ते रहें।"

फिल्म "हक" के बारे में बात करें तो, यह मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम केस पर आधारित है। यह भारत की सबसे चर्चित कानूनी लड़ाइयों में से एक है।

वहीं कुछ दिनों पहले अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन का एक्सीडेंट हुआ था। उनके हाथ में गंभीर चोट आई और 45 टांके लगे थे। तब अंकिता लोखंडे अस्पताल में उनकी देखभाल करती दिखाई दी थीं। इस दौरान वे अपने पति की हालत देख भावुक हो गई थीं।

 

 

