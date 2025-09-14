Ankita Lokhande Post : 'हर तूफान में साथ चलेंगे', अस्पताल में भर्ती विक्की जैन के लिए अंकिता लोखंडे का प्यार भरा पैगाम

मुंबई: एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने रविवार को अपने पति विक्की जैन के लिए एक खास इंस्टाग्राम पोस्ट किया। बीते कुछ दिनों से विक्की जैन की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हलचल मची हुई थी। दरअसल, उनके हाथ में गंभीर चोट आई है। वह अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि, उनकी हालत अब स्थिर है।

इस बीच, अंकिता ने पोस्ट के जरिए विक्की के प्रति अपने प्यार को जाहिर किया और बताया कि वे उनकी जिंदगी में कितने अहम हैं।

अंकिता लोखंडे ने इस पोस्ट के साथ एक लंबा और भावुक कैप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने अपने पति विक्की के लिए अपने दिल की बात कही।

उन्होंने लिखा कि कैसे विक्की ने हमेशा उनका हाथ थामा, उन्हें सुरक्षित महसूस कराया और मुश्किल समय में भी उन्हें सहारा दिया।

उन्होंने विक्की को 'मेरे हमसफर' कहकर संबोधित किया और लिखा, ''आपने हमेशा मेरा हाथ थामा है, मुझे सुरक्षित महसूस कराया है और मुझे याद दिलाया है कि पल कितना भी भारी क्यों न हो, प्यार से सब कुछ हल्का हो सकता है। मुश्किल हालातों में भी आप मजाकिया होने और मुझे शांत करने का तरीका ढूंढ लेते हो। यही मेरे लिए घर जैसा एहसास है।''

उन्होंने कैप्शन में आगे लिखा, ''जल्दी ठीक हो जाओ, मेरे प्यारे विक्की। हम हर तूफान, हर लड़ाई में साथ-साथ चलेंगे, अच्छे और बुरे वक्त में, जैसा हमने वादा किया था। आप मेरी ताकत हो, मेरा सुकून हो, और मैं भी आपके लिए बिल्कुल वैसी ही हूं। अपना सारा प्यार, प्रार्थनाएं और एनर्जी आपको भेज रही हूं। हम हमेशा साथ हैं।''

विक्की जैन के स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था, जिसे 'बिग बॉस 17' फेम समर्थ जुरेल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया था। उस वीडियो में विक्की अस्पताल के बेड पर लेटे नजर आ रहे थे और उनके हाथ पर प्लास्टर था।

फिल्म निर्माता संदीप सिंह ने खुलासा किया कि विक्की के हाथ में कांच के टुकड़े घुस गए थे, जिससे उन्हें काफी गहरी चोट आई और डॉक्टरों को सर्जरी करनी पड़ी। इस सर्जरी में उन्हें 45 टांके लगे। वे फिलहाल मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन अभी आराम की सख्त जरूरत है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो अंकिता लोखंडे और विक्की जैन को पिछली बार कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 2' में साथ देखा गया था। इससे पहले वे 'बिग बॉस 17' और 'स्मार्ट जोड़ी' जैसे शोज में भी एक साथ नजर आ चुके हैं। इन दोनों की जोड़ी को टीवी पर खूब पसंद किया गया है और इनकी केमिस्ट्री की अक्सर तारीफ होती रही है।